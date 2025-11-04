Bijušais Navaļnija līdzgaitnieks izrādās FSB aģents - Polijā krievu pāri apsūdz spiegošanā
Polijas prokuratūra divus Krievijas pilsoņus apsūdzējusi spiegošanā Krievijas labā un sadarbībā ar Krievijas Federālo drošības dienestu (FSB), vēsta Polijas sabiedriskā raidorganizācija TVP.
TVP publikācijā apsūdzētie minēti kā Igors R. un Irina R., bet Rīgā bāzētais krievu emigrantu tīmekļa izdevums "Meduza" vēsta, ka runa ir par krievu opozīcijas organizācijas "Otkritaja Rossija" ("Atvērtā Krievija") koordinatoru Igoru Rogovu un viņa sievu Irinu.
Pāris, kam piešķirts bēgļu statuss, vācis datus par Ārlietu ministrijas amatpersonām, akadēmiskās apmaiņas programmām un Krievijas opozīcijas atbalstītājiem.
Igors R. tiek apsūdzēts arī par to, ka palīdzējis ar kurjeru nosūtīt paku, kurā bijis nitroglicerīns un armijas detonatori, norāda TVP.
Tiesa sāksies 8. decembrī, un iespējamais sods ir no astoņiem gadiem līdz mūža ieslodzījumam.
Kā vēsta "Meduza", Rogovs Polijas izmeklētājiem atzinis, ka strādājis Krievijas izlūkdienestu labā.
Kā liecinājis Rogovs, viņam vajadzējis nostiprināt savas pozīcijas Krievijas opozīcijas aprindās, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un ziņot FSB par notiekošo, vēsta poļu izdevums "WP Wiadomości".
Rogovs izmeklētājiem teicis, ka bijis pakļauts šantāžai - izteikti draudi, ka Krievijā var tikt mobilizēts viņa tēvs.
Saskaņā ar prokuratūras versiju Rogovs 2022. gadā no februāra līdz augustam sadarbojies ar FSB un nodevis informāciju par Krievijas opozicionāriem Polijā.
Turklāt Rogovs apsūdzēts, ka piedalījies sprādziena gatavošanā, radot draudus sabiedriskajai kārtībai.
Saskaņā ar prokuratūras versiju Rogovs 2024. gada jūlijā krievu un ukraiņu grupas sastāvā piedalījies pakas pārsūtīšanā, kurā atradies spridzeklis.
Rogovs 2017. gadā bija Alekseja Navaļnija Saranskas štāba koordinatora vietnieks, bet pēc štāba slēgšanas strādāja organizācijā "Otkritaja Rossija".
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Rogovs saņēma patvērumu Polijā.