Putinam draudzīgā Ungārija izspiego ES institūcijas? Eiropas Komisija sāks izmeklēšanu
Eiropas Komisija (EK) ceturtdien paziņoja, ka tā izmeklēs apsūdzības, ka Ungārija gadiem ilgi centusies izspiegot Eiropas Savienības (ES) lēmumu pieņemšanas procesu. Ceturtdien publicētā starptautiskā mediju izmeklēšanā teikts, ka Budapešta mēģinājusi izdarīt spiedienu uz saviem pilsoņiem, kas strādā ES iestādēs Briselē, lai tie veiktu spiegošanu.
Publikācijā teikts, ka šī shēma, ko vadīja tās izlūkdienests, acīmredzot bija izstrādāta galvenokārt Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna interesēs. Orbāns bieži konfliktē ar ES un citiem ES līderiem.
EK preses pārstāvis sacīja, ka tā pret šādiem apgalvojumiem izturas ļoti nopietni, un "mēs joprojām esam apņēmušies aizsargāt Komisijas darbiniekus, Komisijas informāciju un tīklus no nelikumīgām izlūkošanas darbībām". "Mēs izveidosim iekšēju grupu, lai tos izskatītu," viņš piebilda.
Ungārija noraida apsūdzības kā "nomelnošanas kampaņu", ko "organizējuši ārvalstu izlūkdienesti", cita starpā iesaistot arī kādu ungāru žurnālistu, paziņoja Ungārijas valdības preses pārstāvis Zoltans Kovacs.
Ungārijas pētnieciskais izdevums "Direkt36" izmeklēšanā sadarbojās ar Beļģijas laikrakstu "De Tijd", Vācijā bāzēto pētniecisko izdevumu "Paper Trail Media", Austrijas laikrakstu "Der Standard" un Vācijas "Der Spiegel".
Ungārijas ārējās izlūkošanas dienests laikposmā no 2012. līdz 2018. gadam izveidoja spiegu tīklu Briselē, raksta "Direkt36", atsaucoties uz vārdā neminētām Ungārijas ES amatpersonām un citiem avotiem, kas ir pazīstami ar šo operāciju. ES iestādēs strādājošie Ungārijas pilsoņi tika instruēti nopludināt tās aģentiem sensitīvus iekšējos dokumentus. Viņiem arī tika lūgts pārrakstīt vai izņemt noteiktas melnrakstu daļas, lai nodrošinātu, ka teksti atspoguļo Orbāna valdības pasaules redzējumu.
Operācijas mērķis bija "gūt labumu valdošajai kliķei", "Direkt36" sacīja Ungārijas ES amatpersona. Ungārijas spiegi, kas mēģināja vervēt ES amatpersonas, darbojās diplomātiskā aizsegā valsts pastāvīgajā pārstāvniecībā blokā.
No 2015. līdz 2019. gadam misiju vadīja Olivērs Vārheji, kurš kopš tā laika ir kļuvis par EK komisāru. Šobrīd Vārheji ir veselības un dzīvnieku labturības komisārs.
EK preses pārstāvis norādīja, ka EK nebija informēta par apsūdzībām laikā, kad Vārheji tika pārbaudīts komisāra amatam, un sacīja: "Es nedomāju, ka mums tajā brīdī bija šāda veida informācija."