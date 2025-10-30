Vācijas tiesa atzinusi trīs Vācijas un Krievijas dubultpilsoņus par vainīgiem spiegošanā Krievijas labā.
Pasaulē
Šodien 15:52
Vācijā atmaskoti Putina spiegi: trijotne plānoja uzbrukumus militārajai infrastruktūrai un dzelzceļam
Vācijas tiesa ceturtdien atzina trīs Vācijas un Krievijas dubultpilsoņus par vainīgiem spiegošanā Krievijas labā, turklāt trijotnes līderis tika notiesāts arī par sabotāžas aktu plānošanu un karošanu Ukrainā Krievijas pusē.
Minhenes Augstākā reģionālā tiesa bandas līderim piesprieda sešu gadu cietumsodu, bet diviem līdzapsūdzētajiem - nosacītu sešu mēnešu un viena gada cietumsodus.
Galvenais apsūdzētais no 2014. līdz 2016. gadam bija kaujinieks bruņotā grupējumā un karoja pret Ukrainu.
No 2023. gada oktobra līdz 2024. gada aprīlim viņš Vācijā spiegoja Krievijas labā un plānoja sabotāžas aktus pret militāro infrastruktūru un dzelzceļu.
Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju abi līdzapsūdzētie atbalstīja viņa centienus dažas nedēļas minētā perioda beigās.