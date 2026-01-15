VIDEO: Ukrainas karavīri sagrābuši pirmās trofejas no okupantu armijas "kaujas kavalērijas"
Krievijas armija ir sākusi izmantot zirgus triecienvienību pārvietošanai frontes līnijās, jo trūkst tehnikas. Par to Ukrainas bruņotie spēki jau ziņoja iepriekš, bet tagad ir iegūtas pirmās apstiprinātās trofejas, vēsta Ukrainas bruņoto spēku 1. atsevišķais triecienpulks.
Netālu no Huļajpoles Zaporižjas apgabalā krievu jātnieki mēģināja iefiltrēties caur Ukrainas aizsardzības līnijām.
Pirmais atsevišķais triecienpulks bija gatavībā. Karavīri neitralizēja jātniekus ar kājnieku ieročiem, pēc tam savaldīja abus zirgus un evakuēja tos uz drošu vietu. Pulka komandieris dalījās ar operācijas videoierakstiem un apstiprināja: "Zirgi netika ievainoti."
Šis ir pirmais reģistrētais gadījums, kad šāds "transports" no okupantiem nonāk Ukrainas karavīru rokās.
Ziņojumi par to, ka krievu okupanti izmanto zirgus, sāka parādīties jau 2024. gadā. Toreiz Ukrainas aizstāvji fiksēja okupantu mēģinājumus izmantot zirgus, lai nokļūtu savās pozīcijās. Šī absurda iemesls ir vienkāršs: Ukrainas bruņotie spēki norāda, ka Krievija tik strauji zaudē bruņumašīnas un automašīnas, ka uzbrukumos arvien biežāk tiek izmantoti primitīvi un novecojuši pārvietošanās veidi.
Tikmēr Ukrainas karavīri norāda, ka oupanti, kuri pārvietojas uz zirgiem, arī kļūst par vieglu mērķi dronu operatoriem.
Krievijas armija ir sākusi izmantot zirgus arī kā mobilās platformas "Starlink" satelīta interneta tīklam. Fotoattēli un video no frontes soctīklos ir izraisījuši pamatīgu šoku: kodolvalsts armija nolaižas līdz 19. gadsimta kavalērijas līmenim. Materiālus publicēja militārie novērotāji "Special Kherson Cat" un "KARYMAT". Starlink termināļi tika uzstādīti uz metāla rāmja tieši uz zirga segliem. Dizains šķiet primitīvs: no caurulēm sametināts rāmis, pret debesīm vērsts terminālis un dzīvnieks, kas spiests nest šo aprīkojumu.
Kāpēc okupanti tā dara?
Oficiālu skaidrojumu nav. Taču milzīgais motorizēto transportlīdzekļu trūkums krievu vidū izskaidro visu. Tā būtībā ir realitātes atzīšana: Krievijas armijai ir nopietnas problēmas ar transportu, sakariem un loģistiku. Tur, kur mūsdienu armijām ir bruņumašīnas un droši sakaru kanāli, Krievija atgriežas pie zirgiem.
Atgriešanās 19. gadsimtā
Šī nav pirmā reize, kad Krievijas vienībās ir reģistrēti zirgi. 2025. gada rudenī komandieri sāka veidot tā sauktās "jātnieku uzbrukuma grupas". Iniciators bija Krievijas Federācijas 51. armijas 9. brigādes specvienības "Štorm" komandieris, kas bija izvietots okupētajā Doneckas apgabala teritorijā. Krievijas propaganda centās to attēlot kā "inovāciju". Propagandists Semjons Pegovs apgalvoja, ka zirgi it kā labāk redz tumsā, tiem nav nepieciešami ceļi un tie pat var "sajust mīnas". Praksē viss izrādījās daudz prozaiskāk.
Militārie analītiķi ir šokēti. Zirgu izmantošana satelītinterneta transportēšanai nav militārs izrāviens, bet gan degradācijas simptoms. Krievija, kas gadu desmitiem runāja par "otro armiju pasaulē", tagad ir spiesta apvienot "Starlink" un kavalēriju.