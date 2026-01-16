Igauņu blogeris Filipīnās izraisa bailes un sašutumu - vietējie iedzīvotāji vairs nevar to izturēt
Igaunijas "YouTube" zvaigzne Sīms Rōzipū Filipīnās nonācis policijas izmeklēšanas redzeslokā, jo bez atļaujas filmējis vietējās sievietes. Lai gan oficiālā izmeklēšana sākta tikai nesen — pēc viņa mājokļa kratīšanas un vesela kameru arsenāla konfiscēšanas — vīrietis jau ilgāku laiku izraisījis sašutumu sociālajos tīklos.
Otrdienas vakarā izdevums "Elu24" rakstīja, ka igauņu jūtūberis Sīms Rozipū Filipīnās nonācis izmeklēšanas redzeslokā par vietējo sieviešu filmēšanu bez viņu piekrišanas.
Lai gan lietai oficiālu virzību deva tikai pirms dažām dienām, kad vietējā policija veica kratīšanu vīrieša mājoklī un konfiscēja viņa kameru arsenālu, patiesībā igauņu pilsonis sociālajos tīklos jau sen bija nonācis nežēlastībā, un uzmanība uz viņa aizdomīgajām darbībām tika pievērsta vairākkārt.
Video, kas vietnē "YouTube" augšupielādēts jau pirms deviņiem mēnešiem, apkopoti vairāki fragmenti no igauņa videoierakstiem. Video nosaukums vēsta: "Igaunijas jūtūberis aizvaino filipīniešus".
Piemēram, vienā no klipiem igaunis salīdzina filipīniešu vīriešus ar pērtiķiem un izdod viņu virzienā pērtiķiem līdzīgas skaņas. Citā video fragmentā igaunis nepilngadīgiem, pirmspusaudžu vecuma bērniem piedāvā elektronisko cigareti.
Arī platformā "Facebook" tiek izplatīti vairāki ieraksti par vīrietis, kuros apgalvots, ka igaunis vajā nepilngadīgos. "Esiet īpaši piesardzīgi! Kādudien kāda saniknota bērna tēvs, kuram viņš ir uzmācies, var ar viņu izrēķināties," raksta daudzi. Lai gan Rozipū nāk no Tartu apriņķa, Filipīnās viņš it kā sevi dēvējis par "amerikāni".
No sociālajiem tīkliem arī redzams, ka vīrietim Filipīnās ir sieva, kura vairākkārt dalījusies ar maza bērna fotogrāfijām. Redakcijai nav zināms, vai tas ir Rozipū bērns. Pirms astoņiem mēnešiem vīrietis publiski paziņoja, ka viņa sieva ir par desmit gadiem jaunāka, un, pēc viņu pašu teiktā, abi esot ļoti laimīgi.
Apšaubāma satura video
Pirms pieciem mēnešiem Rozipū publicēja video, kurā viņš it kā saticis "vismazāko filipīnieti", kādu jebkad redzējis. Video redzams, kā vīrietis uz ielas pienāk pie 18 gadus vecas meitenes un jautā, cik viņa sver. Kādā brīdī Rozipū meiteni paņem rokās.
Pēc tam Rozipū uz ielas jautā meitenei, vai viņa mācās skolā, uz ko viņa atbild, ka nē. Vīrietis arī piedāvā meiteni aizvest ar savu motociklu, taču mirkli vēlāk no šīs domas atsakās, jo meitenei nav ķiveres.
"Pastaigas laikā es pajautāju vairākām vietējām meitenēm, vai viņas vēlētos sev ārzemnieku par draugu... un viņu atbilde? "Ļoti!’"" raksta Rozipū video aprakstā.
Vīrietis publicē video platformā "YouTube" gandrīz katru dienu, taču pēdējo video viņš augšupielādēja pirms četrām dienām. Vidēji viņa video sasniedz 40 000–50 000 skatījumu, un viņa darbībām seko gandrīz 100 000 cilvēku.
Kopumā Rozipū video noskatīti vairāk nekā 28 miljonus reižu.
Vīri ar automātiem pie durvīm
Līdz šim vietējās varasiestādes Filipīnās ir veikušas kratīšanu igauņa mājoklī.
12. janvārī Filipīnu ziņu aģentūra ziņoja, ka vietējās kibernoziedzības apkarošanas grupas vadītājs Gaudioso Morte pirmdien paziņojis, ka tiek izmeklētas lietas, kas ierosinātas pēc cietušo sieviešu iesniegumiem, taču atteicies precizēt to skaitu.
Morte norādīja, ka iesniedzējas apgalvojušas — viņas tikušas fotografētas vai filmētas bez savas piekrišanas, bet digitālais saturs bez atļaujas izplatīts internetā.
Ārlietu ministrijas sabiedrisko attiecību padomniece Reti Tauts otrdien komentēja, ka ne vietējās varasiestādes, ne pats iesaistītais par notikušo ministriju nav informējušas.
"Pilsonis arī nav vērsies pēc konsulārās palīdzības šajā jautājumā ne Ārlietu ministrijā, ne kādā no mūsu ārvalstu pārstāvniecībām. Ārvalstu valstij nav pienākuma informēt Ārlietu ministriju par visiem incidentiem, kas ārvalstīs notiek ar Igaunijas pilsoņiem."