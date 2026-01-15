"Vai esi miris?" - lietotne, kas strauji guvusi popularitāti Ķīnā
Vai esi kādreiz piedzīvojis šādu situāciju – tu centies sazvanīt savu radinieku, bet viņš tev neatbild, un pirmā doma, kas ienāk galvā, ir: "Ja nu viņš ir miris?"
Tieši šī iemesla dēļ Ķīnā viena no visvairāk lejupielādētajām lietotnēm ir "Vai esi miris?".
Izstrādātāji apraksta lietotni šādi: "Tas ir viegli izmantojams drošības rīks cilvēkiem, kuri dzīvo vieni. Kā neredzams aizsargs, kas tiek radīts ar regulāru atzīmēšanos palīdzību un kontaktpersonu piesaisti ārkārtas gadījumiem, padarot vientuļu dzīvi mierīgāku."
Šī mobilo lietotne seko līdzi tam, vai lietotājs joprojām ir dzīvs. Cilvēkam tiek prasīts katru dienu apstiprināt, nospiežot lielu zaļu pogu, ka ar viņu viss ir kārtībā. Ja lietotājs divas dienas pēc kārtas to neizdara, sistēma automātiski nosūta e-pastu lietotāja izvēlētajai kontaktpersonai.
Lietotne tika palaista pagājušajā gadā, un sākumā to bija iespējams lejupielādēt bezmaksas, taču jau šī gada janvāra sākumā tā kļuva par vienu no populārākajām maksas lietotnēm Ķīnā. Tā maksā 8 juaņas (aptuveni 1 eiro).
Tiem, kuri dzīvo ārpus Ķīnas, lietotne saucas "Demumu". Tā ir kļuvusi par vienu no lejupielādētākajām lietotnēm lietderīgu lietotņu kategorijā arī ASV, Singapūrā un Honkongā. Kā ziņo mediji, tās popularitāti ārvalstīs lielā mērā veicinājuši ķīniešu imigranti.
Ķīnā strauji palielinājies cilvēku skaits, kuri dzīvo vieni
Tiek norādīts, ka arvien vairāk jauniešu Ķīnā izvēlas dzīvot vieni, nevis precēties, kā arī aizvien vairāk vecu cilvēku dzīvo vieni savās mājās bez tuviniekiem, kas par viņiem rūpētos.
Saskaņā ar Beike Pētniecības institūta ziņojumu, uz kuru atsaucas "China Daily", līdz 2030. gadam cilvēku skaits, kuri dzīvo vieni Ķīnā, varētu sasniegt no 150 līdz 200 miljoniem.
Pasaules Veselības organizācija norāda, ka sociālā izolācija pastiprina trauksmes un vientulības sajūtu, pasliktina mentālo veselību, it īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem.