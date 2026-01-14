"Mums ir fundamentālas domstarpības!" pēc tikšanās ar ASV pārstāvjiem pauž Dānijas ministrs
Pēc Grenlandes, Dānijas un ASV pārstāvju tikšanās Baltajā namā, Dānijas ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens paziņojis, ka "valstu starpā joprojām pastāv fundamentālas domstarpības Grenlandes jautājumā".
Rasmusens norādīja, ka aizvadītās sarunas ar ASV viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu un ASV valsts sekretāru Marko Rubio "koncentrējās uz to kā nodrošināt ilgtermiņa drošību Grenlandē". "Man jāsaka, ka [ASV] prezidents ir skaidri paudis savu viedokli, un mums ir atšķirīga nostāja [šajā jautājumā]," viņš sacīja, stingri uzsverot, ka ilgtermiņa drošību Grenlandē "var nodrošināt arī pašreizējā ietvarā".
"Idejas, kas pārkāptu Dānijas Karalistes teritoriālo integritāti un Grenlandes iedzīvotāju pašnoteikšanās tiesības, protams, ir pilnīgi nepieņemamas," pauda Rasmusens. "Tāpēc mums joprojām ir fundamentālas domstarpības. Mēs turpināsim sarunas," viņš teica.
Vācija, Norvēģija un Zviedrija Grenlandē aizvadīs kopīgu "izpētes misiju"
Tikmēr Dānijas aizsardzības ministrs Troelss Lunds Poulsens paziņojis, ka Dānija stiprinās militāro klātbūtni tās autonomajā teritorijā Grenlandē. "Mēs turpināsim stiprināt savu militāro klātbūtni Grenlandē, bet mēs arī vēl vairāk koncentrēsimies NATO ietvaros uz to, lai rīkotu vairāk mācību, un uz lielāku NATO klātbūtni Arktikā," paziņojumā apliecināja ministrs, piebilstot, ka Dānija "turpina dialogu ar saviem sabiedrotajiem par jaunām un pastiprinātām darbībām 2026. gadā".
Tikmēr Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons paziņojis, ka pēc Dānijas lūguma Zviedrija nosūtījusi uz Grenlandi noteiktu skaitu karavīru. Viņš sacīja, ka Zviedrijas virsnieki būs daļa no citu sabiedroto valstu karavīru grupas, kas kopā gatavosies gaidāmajām mācībām "Operācija Arctic Endurance".
Norvēģija nosūta uz Grenlandi divus aizsardzības personāla pārstāvjus, bet Vācija rīt grasās nosūtīt uz salu “izlūkošanas komandu” 13 militārpersonu sastāvā. “Pēc Dānijas uzaicinājuma Vācija kopā ar citām Eiropas valstīm Grenlandē piedalīsies izpētes misijā, kas ilgs no 2026. gada 15. līdz 17. janvārim ,” teikts paziņojumā. “Tās mērķis ir izpētīt iespējamo militāro ieguldījumu pamatnosacījumus, lai atbalstītu Dāniju drošības nodrošināšanā reģionā".