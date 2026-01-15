40 gadus vecs laulenis Tallinā par 100 eiro cerēja izmantot intīmos pakalpojumus, taču piedzīvoja smagu vilšanos
Plānotā tikšanās ar seksa darbinieci, kurai Tallinas iedzīvotājs gatavojās ar visu sirdi un ķermeni, beidzās ar nepatīkamu vilšanos...
Saskaņā ar 40 gadus vecā, precēta vīrieša Jāna (vārds mainīts), kurš dzīvo Tallinā, stāstīto, pagājušajā nedēļas nogalē viņš sastapās ar rupju un, viņaprāt, necienīgu attieksmi no vienas intīmo pakalpojumu sniedzējas.
Jāns nesen bija saņēmis algu, un tuvumā nebija nevienas draudzīgas mājsaimnieces, kura varētu saprotoši un delikāti vīrietim izpalīdzēt intīmajā ziņā... Situācija bija nepatīkama, un viņam negribējās to risināt pašam.
Vīrietis iegāja zināmā intīmo pakalpojumu sludinājumu vietnē, kur uzdūrās pievilcīgam un daudzsološam sludinājumam. Tajā bija minēta profesionāla masāža, orālais sekss un dzimumakts.
Un tas viss par salīdzinoši saprātīgu cenu. Vismaz pēc pievienotās fotogrāfijas viņam šķita, ka runa ir par jaunu, slaidu un pievilcīgu meiteni. Pēc vīrieši teiktā, šos kontaktu kādreiz viņam bija norādījis paziņa: meitene it kā piedāvājot augstākās klases orālos pakalpojumus.
Grūti sazvanīt
Jāns sāka zvanīt uz norādīto numuru un pēc aptuveni desmit mēģinājumiem beidzot spēja sazināties ar intīmo pakalpojumu sniedzēju. Krievu valodā runājošās meitenes balss bija patīkama, un viņas pirmais brīvais vakara laiks tika uzreiz rezervēts. Tomēr neilgi pirms norunātās tikšanās pie daudzstāvu mājas radās problēmas.
"Atvainojos, mazliet kavējos. Gaidu tevi plkst. 22:35," rakstījusi seksa darbiniece klientam. Piecas minūtes gaidīšanas uz ielas šķita Jānam pieņemamas, un viņš nebija īpaši satraukts. Aukstums un sniegs apgrūtināja gaidīšanu, bet Jāns nebija gatavs doties prom un turpināja gaidīt.
Pāris minūtes vēlāk viņš saņēma jaunu ziņojumu. "Atvainojos, būšu gatava plkst. 22:40," viņam paziņoja viņam. Jāns bija pārliecināts, ka runa ir par abu tikšanos, vēsta "Postimees.ee".
Līdz gultai nekas nenotika
Jāns kādu laiku izturēja auksto vēju. Sniegs pakāpeniski klāja ielu, un vīrietis gandrīz saplūda ar apkārtējo ainavu. Galu galā viņš nolēma doties prom, negaidot tikšanos.
Mēģinājumi piezvanīt meitenei un nosūtīt ziņas ar jautājumu, kad viņa beidzot viņu pieņems, palika bez atbildes. Aukstumā drebošais Jāns bija vīlies. Vēlāk viņš nomierinājās, norādot, ka vismaz simts eiro palikuši pie viņa.
Nākamajā dienā sekoja atvainošanās
Nākamajā dienā Jāns centās dažādos veidos atkal piezvanīt tai pašai meitenei, bet bez panākumiem. Pāris minūtes vēlāk viņš pēkšņi saņēma ziņojumu: "Atvainojos. Vakar pie manis ienāca vecs paziņa, un laiks pagāja nemanāmi... Nevarēju no viņa aiziet."
Un, lai gan Jāns joprojām bija nikns, viņa acīs palika pievilcīgās, aptuveni 25 gadus vecās meitenes tēls. Viņš paziņoja, ka mēģinās vēlreiz, iespējams, nākamreiz viņam veiksies vairāk, un viņam nebūs atkal jāvelta laiks mājās, skatoties pieaugušo filmas. Tomēr, visticamāk, viņš turpmāk izvēlēsies siltāku gada laiku, lai norunātu tikšanos.