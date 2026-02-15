Aviokompānijas ievieš stingrus noteikumus rokas bagāžas pārvadāšanai: pilots skaidro iemeslu
Aviokompānijas ir krasi pastiprinājušas noteikumus attiecībā uz rokas bagāžu, jo liels koferu skaits salonā izraisa iekāpšanas aizkavēšanos, apkalpes locekļu savainojumus un rada drošības riskus ārkārtas situācijās, raksta "The Independent".
Kā norādīts publikācijā, daudzi ceļotāji ir saskārušies ar situāciju, kad viņi laikus ierodas lidostā, bez problēmām iziet reģistrāciju, savlaicīgi dodas uz iekāpšanas vārtiem, taču, nonākot pie savas vietas lidmašīnā, atklājas, ka bagāžas nodalījumi virs galvas jau ir pilni.
Tad sākas problēmas – stjuartiem nākas ilgi meklēt vietu somām vai arī tās nosūtīt uz bagāžas nodalījumu. Kā izdevumam skaidrojis bijušais pilots un aviācijas drošības pētnieks, pārmērīgs rokas bagāžas daudzums būtiski aizkavē izlidošanu. Pēc viņa teiktā, stingrāki noteikumi rokas bagāžai nav aviokompāniju iegriba, bet gan drošības jautājums.
Jaunie rokas bagāžas noteikumi: Austrālija un pasaule
Sākot ar pirmdienu, 2026. gada 2. februāri, aviokompānija "Virgin Australia" maina rokas bagāžas pārvadāšanas noteikumus iekšzemes reisos. Ekonomiskās klases pasažieriem būs atļauts ņemt līdzi:
- vienu standarta somu novietošanai bagāžas nodalījumā virs galvas ar svaru līdz 8 kilogramiem;
- vienu nelielu personīgo priekšmetu, kas ietilpst zem sēdekļa priekšā.
Starptautiskie pārvadātāji arī pastiprina prasības. Apmēram pirms gada aviokompānija "Air Canada" pasažieriem ar bāzes tarifiem reisos uz Ziemeļameriku un Centrālameriku atļāva ņemt līdzi tikai vienu personīgo priekšmetu.
Noteikumi atšķiras
"Qantas" iekšzemes reisos Austrālijā ir spēkā šādi rokas bagāžas varianti:
- viens personīgais priekšmets un viena standarta soma līdz 10 kilogramiem;
- vai divas mazākas somas, katra līdz 10 kilogramiem, bet ar kopējo svaru ne vairāk kā 14 kilogrami;
- vai neliela soma plus apģērba pārvalks – arī ar kopējo svara limitu 14 kilogrami.
Zemo cenu aviokompānijai "Jetstar" ir vēl stingrākas prasības: rokas bagāžas kopējais svars nedrīkst pārsniegt 7 kilogramus uz diviem priekšmetiem.
Kāpēc pasažieru un bagāžas svars ir tik svarīgs
Pēc eksperta teiktā, katrai lidmašīnai ir noteikts maksimālais pacelšanās svars, kuru nedrīkst pārsniegt. Tas ietver:
- pašas lidmašīnas svaru;
- degvielu;
- pārtikas un dzērienu krājumus;
- kravu;
- apkalpi;
- pasažierus un visu bagāžu.
Reģistrēto bagāžu nosver nodošanas brīdī, taču ar rokas bagāžu situācija ir sarežģītāka.
Mazās lidmašīnās, kurās ir mazāk nekā septiņi pasažieri, izmanto reālos svara rādītājus — cilvēkus nosver kopā ar bagāžu. Savukārt lielajos maršrutos ir atļauts izmantot vidējo statistisko pasažiera svaru.
1998. gadā tas bija 77 kilogrami. Mūsdienās Boeing 737 tipa lidmašīnām standarta svars ir:
- vīriešiem — 81,8 kilogrami;
- sievietēm — 66,7 kilogrami;
- rokas bagāžai — 7 kilogrami uz vienu pasažieri.
Aviokompānijas, skaidro eksperts, var saņemt regulatora atļauju izmantot savus svara aprēķinus, kas arī izskaidro atšķirības noteikumos. Kā norādīts, kādreiz rokas bagāžas noteikumi bija gandrīz vienādi, taču līdz ar zemo cenu aviokompāniju (loukosteru) parādīšanos viss mainījās. Maksa par bagāžu, ēdināšanu, Wi-Fi un citām "papildu opcijām" kļuva par atsevišķu ienākumu avotu.
Saskaņā ar Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) prognozēm 2026. gadā šie ienākumi sasniegs 144 miljardus ASV dolāru, pārsniedzot ieņēmumus no aviokravu pārvadājumiem pasaulē.
Vienlaikus tiek uzsvērts, ka smagas somas ir ne tikai neērtības, bet arī reāls apdraudējums. Stjuarti bieži gūst muguras traumas, palīdzot pasažieriem pacelt bagāžu uz augšējiem plauktiem. Turklāt cilvēku drūzmēšanās ar lielgabarīta mantām pagarina iekāpšanas procesu. Ārkārtas situācijās pasažieri, kuri mēģina paņemt savas somas, nevis nekavējoties evakuēties, palēnina izkāpšanu no lidmašīnas — un tas ir pierādīts fakts.
Bagāžas incidents ar "Ryanair"
Kāda ceļotāja no Londonas tika sodīta ar 75 eiro pēc tam, kad pārkāpa maz zināmu Īrijas zemo cenu aviokompānijas "Ryanair" noteikumu. Pēc sievietes teiktā, viņa ceļoja no Dublinas uz Londonu ar koferi uz riteņiem, kas atbilda budžeta aviopārvadātāja noteiktajiem izmēriem.
Turklāt ceļotāja bija apmaksājusi "Priority" pakalpojumu, kas ļauj bez maksas ņemt līdzi divas rokas bagāžas vienības — nelielu somu (40 × 20 × 25 cm) un lielāku koferi ar svaru līdz 10 kilogramiem.
Tomēr tūristi apsūdzēja tajā, ka viens kofera ritenis mērīšanas rāmī nedaudz izvirzījās ārpus atzīmētās līnijas, un aviokompānijas personāls to uzskatīja par atļauto izmēru pārsniegšanu.