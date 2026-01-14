Pārsteidzošās prognozes: kriptovalūtu sabrukums; Teilores Sviftas kāzas izmainīs pasaules ekonomiku
Dānijas investīciju banka "Saxo Bank" starptautiskajā finanšu arēnā ir pazīstama ne tikai ar saviem pakalpojumiem, bet arī ar ikgadējo tradīciju publicēt “Pārsteidzošās prognozes” (Outrageous Predictions). Tās nelīdzinās banku ikgadējām finanšu prognozēm, un to nepiepildīšanās neapdraud bankas reputāciju. Bet tās arī nevar saukt par pilnīgām muļķībām, jo katra prognoze ir loģiski pamatota.
"Saxo Bank" ik gadu uzsver, ka šie nav viņu oficiālie tirgus scenāriji, bet gan sava veida prāta vingrinājums ar aicinājumu paraudzīties uz procesiem pasaulē plašāk, no netradicionāla skatu punkta. Mērķis ir identificēt maz ticamus, bet iespējamus notikumus, kas, ja tie piepildītos, radītu milzīgus satricinājumus globālajā ekonomikā un sabiedrībā. 2026. gadam banka ir sagatavojusi astoņus šādus scenārijus.
“Q-diena” un kriptovalūtu sabrukums
Viens no tehnoloģiski biedējošākajiem scenārijiem paredz, ka 2026. gadā pienāks “Q-diena” – brīdis, kad funkcionējošs kvantu dators spēs uzlauzt mūsdienu izplatītākos digitālās drošības standartus. Šāds pavērsiens vienas nakts laikā padarītu neaizsargātus e-pastus, banku pārskaitījumus un korporatīvās sistēmas. Tirgus reakcija būtu tūlītēja un nežēlīga, īpaši pret kriptovalūtām. "Bitcoin" vērtība varētu sarukt līdz nullei, jo vecās adreses kļūtu neaizsargātas pret zādzībām. Cilvēki, zaudējot uzticību digitālajām sistēmām, pievērstos fiziskiem aktīviem, līdz ar to zelta cena pieaugtu pat vairākkārt. Krīzes risināšanai regulatoriem nāktos nomainīt digitālās atslēgas visā pasaules finanšu infrastruktūrā.
Teilores Sviftas kāzas un demogrāfiskais sprādziens
Globālo ekonomiku var ietekmēt ne tikai tehnoloģijas, bet arī popkultūra. Prognoze liecina, ka dziedātājas Teilores Sviftas un amerikāņu futbolista Trevisa Kelsija kāzas varētu kļūt par katalizatoru demogrāfiskam bumam. Pāris varētu izvēlēties dzīvi ārpus sociālajiem tīkliem un veltīt sevi ģimenei, iedvesmojot miljoniem fanu visā pasaulē sekot viņu piemēram. Šī masveida kustība prom no ekrāniem par labu reālajai dzīvei strauji veicinātu laulību un dzimstības rādītājus jauniešu vidū. Rezultātā pieaugtu pieprasījums pēc mājokļiem un precēm ģimenēm, kas liktu starptautiskajām institūcijām paaugstināt IKP prognozes.
ASV vēlēšanas bez populisma
Banka uzskata, ka ASV vidustermiņa vēlēšanas politiskajā arēnā varētu iezīmēt negaidītu pavērsienu uz lielāku sabiedrības vienotību. Pieaugot neapmierinātībai ar agresīvu vēlēšanu apgabalu pārzīmēšanu un sociālo mediju algoritmu manipulācijām, vēlētāji varētu pieprasīt pārmaiņas. Neatkarīgo vēlētāju spiediena rezultātā tiktu izveidota objektīva komisija godīgai vēlēšanu karšu zīmēšanai. Vienlaikus sabiedrība, nogurusi no mākslīgā intelekta ģenerēta satura un viltus ziņām, sāktu meklēt uzticamākus un mērenākus informācijas avotus, tādējādi izbeidzot galēja populisma ēru un atgriežoties pie civilizētākām politiskajām diskusijām.
Svara zaudēšanas zāles visiem – arī mājdzīvniekiem
Veselības nozarē "GLP-1" svara samazināšanas medikamenti piedzīvotu jaunu evolūciju, kļūstot pieejami tablešu formā. Tas padarītu to lietošanu teju universālu, un cilvēki tos izmantotu ne tikai ārstniecībai, bet arī kā dzīvesstila rīku svara kontrolei. Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka farmācijas kompānijas paplašinātu tirgu, piedāvājot šos preparātus arī mājdzīvniekiem – suņiem un kaķiem. Šīs pārmaiņas radītu nopietnus izaicinājumus pārtikas un restorānu industrijai, jo samazinātos kopējais kaloriju patēriņš, tāpēc sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem nāktos piedāvāt mazākas, bet kvalitatīvākas porcijas.
"SpaceX" triljona dolāru IPO un Marsa suverenitāte
Kosmosa izpētes jomā uzņēmums "SpaceX" varētu veikt vēsturē lielāko sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), sasniedzot vairāk nekā triljona dolāru novērtējumu. Ar jauno finansējumu uzņēmums paātrinātu Marsa kolonizācijas plānus. Īlons Masks varētu spert radikālu soli, pasludinot Marsa kolonijas par suverēnu teritoriju bez nodokļiem un plānojot turp pārcelt savu uzņēmumu galvenās mītnes. Tas aizsāktu jaunu ārpuszemes ekonomikas ēru, piesaistot investīcijas kosmosa ražošanā un pat nekustamā īpašuma spekulācijās uz citām planētām.
Mākslīgais intelekts izpilddirektora krēslā
Korporatīvajā pārvaldībā varētu pārkāpt jaunu robežu – kāds no "Fortune 500" saraksta uzņēmumiem varētu iecelt mākslīgā intelekta modeli par savu izpilddirektoru (CEO). Šis modelis darbotos stingros valdes noteiktos rāmjos, koncentrējoties uz peļņu un darbinieku apmierinātību, bet lēmumus pieņemtu bez cilvēciskām emocijām, balstoties tikai uz datu analīzi. Ja eksperiments izrādītos veiksmīgs, tas ievērojami uzlabotu uzņēmumu efektivitāti un peļņas rādītājus, kas laika gaitā padarītu šādu “cilvēka vīzija, MI izpilde” modeli par jaunu normu biznesa pasaulē.
"Zelta juaņa" pret ASV dolāru
Ģeopolitisko spēku samēru varētu satricināt Ķīnas lēmums ieviest “zelta juaņu”. Atklājot milzīgas iepriekš nepublicētas zelta rezerves, Pekina varētu paziņot, ka tās ārzonu valūta ir daļēji segta ar zeltu. Tas radītu alternatīvu globālo rezervju valūtu, kas nav balstīta tikai uz valdības solījumiem, bet gan uz fizisku vērtību. Šāds solis tieši izaicinātu ASV dolāra dominanci, samazinot tā lomu starptautiskajās rezervēs un ļaujot citām valstīm tirgoties, apejot Rietumu finanšu sistēmu.
“Muļķīgā” mākslīgā intelekta sakopšana
Visbeidzot, tehnoloģiju pasaulē varētu iestāties paģiras pēc ģeneratīvā mākslīgā intelekta buma. Uzņēmumi varētu sāpīgi apjaust, ka nekontrolēta MI ieviešana ir radījusi haosu – no kļūdainiem algoritmiem, kas izraisa tirgus sabrukumus, līdz bīstamiem negadījumiem ražošanā. Izrādītos, ka “gudrie” aģenti nemaz nav tik gudri bez cilvēka uzraudzības. Tas radītu pieprasījumu pēc pilnīgi jaunas profesijas – “MI sētniekiem”, kuru uzdevums būtu izsekot, salabot un stabilizēt bojātās sistēmas, pārvēršot tehnoloģisko kļūdu labošanu par triljonu dolāru vērtu industriju.
Kā veicās iepriekšējā gada prognozēm?
Kā jau teikts, "Saxo Bank" savas prognozes veido ik gadu, un, lai cik pārsteidzošas būtu, tās mēdz piepildīties. Pirms investēt zeltā un pārdot savus kriptovalūtu uzkrājumus, palūkosimies uz iepriekšējā gada prognožu veikumu.
Tramps 2.0 “uzspridzina” ASV dolāru
Prognoze. Trampa administrācija ievieš milzīgus tarifus, DOGE (Muska vadībā) samazina budžetu. Kriptovalūtu tirgus sasniedz 10 triljonus ASV dolāru. Dolāra vērtība samazinās par 20–30%.
Daļēji piepildījās. Tramps patiešām ieviesa plašus tarifus, kas izraisīja tirdzniecības saspīlējumu. Dolārs piedzīvoja svārstības un kļuva vājāks pret atsevišķām valūtām un zeltu, taču “pilnīga sabrukuma” (20–30% krituma pret visu) nebija. Lai gan "Bitcoin" cena sasniedza jaunas virsotnes (ap 100 000 ASV dolāru), kopējā tirgus kapitalizācija 2026. gada sākumā ir ap 2–3 triljoniem ASV dolāru, kas ir tālu no prognozētajiem 10 triljoniem.
"Nvidia" vērtība divreiz pārsniedz "Apple"
Prognoze. "Nvidia Blackwell" čipi rada neprātīgu pieprasījumu, akcijas cena pārsniedz 250 dolāru, uzņēmums kļūst par pelnošāko vēsturē.
Gandrīz piepildījās. "Nvidia" turpināja dominēt mākslīgā intelekta bumā. 2025. gadā "Nvidia" tirgus vērtība vairākkārt apsteidza "Apple", sasniedzot 4,5–5 triljonus ASV dolāru ("Apple" – ap 4 triljoniem). Lai gan attiecība “divas reizes vērtīgāka” (t. i., 8 triljoni pret 4 triljoniem) var nebūt precīzi sasniegta, fakts ir tāds, ka "Nvidia" kļuva par pasaules vērtīgāko uzņēmumu.
Ķīna iepludina ekonomikā 50 triljonus juaņu (CNY)
Prognoze. Ķīna iepludina ekonomikā 50 triljonus juaņu (ap 7 triljoniem USD), izmantojot e-CNY un sociālo inženieriju.
Nepiepildījās. Ķīna 2024. gada beigās un 2025. gadā tiešām izziņoja stimulus, taču to apjoms bija daudz pieticīgāks – mērāms 6–12 triljonos CNY (galvenokārt pašvaldību parādu pārstrukturizēšanai un obligāciju emisijām), nevis 50 triljonos.
Pirmā bio drukātā cilvēka sirds
Prognoze. Zinātnieki veiksmīgi izdrukā pilnībā funkcionējošu sirdi transplantācijai.
Nepiepildījās. Zinātne ir pavirzījusies uz priekšu – pētnieki (piemēram, IDIBELL Spānijā) 2025. gadā spēja izdrukāt funkcionējošus sirds audus (ielāpus), kas spēj sarauties, taču pilna, transplantējama orgāna izveide joprojām ir vairāku gadu (prognozēs minēti vēl vismaz četri gadi) attālumā.
Elektrifikācijas bums izbeidz OPEC
Prognoze. OPEC izjūk, naftas cenas sabrūk, dalībvalstis pamet organizāciju.
Nepiepildījās. OPEC+ joprojām eksistē un aktīvi regulē tirgu. 2025. gadā un 2026. gada sākumā organizācija drīzāk cīnījās ar “kontrolētu” ražošanas ierobežojumu atcelšanu. Pieprasījums pēc naftas nav krities tik dramatiski, lai padarītu karteli nebūtisku.
Lielbritānijas mārciņa atgūst breksitā zaudēto
Prognoze: GBP/EUR kurss sasniedz 1,27.
Nepiepildījās. 2026. gada janvārī GBP/EUR kurss svārstās ap 1,15. Lai gan Lielbritānijas ekonomika uzrādīja zināmu stabilitāti, eiro nav sabrucis tādā mērā, lai mārciņa atgrieztos pirmsbreksita līmenī (virs 1,25).
Dabas katastrofa izraisa liela apdrošinātāja bankrotu
Prognoze. 2025. gadā ASV notiek katastrofa, kuras rezultātā bankrotē liela apdrošināšanas kompānija.
Nepiepildījās. Lai gan 2025. gadā netrūka dabas stihiju un apdrošināšanas prēmijas turpināja augt (klimata risku dēļ), nav publisku ziņu par “liela, sistēmiska” ASV apdrošinātāja bankrotu tieši vienas vētras dēļ šajā periodā. Apdrošināšanas krīze drīzāk izpaužas kā polišu sadārdzinājums, nevis milžu bankroti.
Kā redzams "Saxo Bank" prognozes vairumā gadījumu nepiepildās, tomēr ne vienmēr tās uzskatāmas par galīgi greizām, jo tendences lielākoties ir uzminētas pareizi.
