Aizliegumi Dubaijā, kas šķiet dīvaini: daudzi par to nekad neaizdomātos
Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) ir valsts, kurā līdzās oficiālajiem likumiem pastāv normas, kas veidojušās islāma ietekmē. Jo īpaši vietējie iedzīvotāji ievēro noteikumus, kuru pamatā ir musulmaņu svētie teksti — Korāns un Sunna. Šie noteikumi cita starpā paredz cieņu pret reliģiskajiem līderiem, islāmu kopumā, kā arī pieticības, savaldības un cieņpilnas attieksmes ievērošanu sabiedriskās vietās.
Lielākā AAE pilsēta ir Dubaija, ko var dēvēt par tūrisma pērli. Ja vēlaties apmeklēt šo žilbinošo vietu, svarīgi zināt, ko Dubaijā ir aizliegts darīt, kā pareizi uzvesties un ģērbties, kā arī ko vispār nedrīkst ņemt līdzi. Daži noteikumi var šķist dīvaini, taču to pārkāpšanas gadījumā var saņemt brīdinājumu vai naudas sodu. Izņēmuma gadījumos — ja pārkāpums ir smags — personu var deportēt.
Ko nedrīkst ņemt līdzi uz Dubaiju
Ukrainas konsulāts Dubaijā ir nosaucis priekšmetu sarakstu, kurus aizliegts ievest valstī. Sarakstā līdzās narkotiskajām vielām, ieročiem un viltotai naudai ir arī:
- Plēsīgie putni
- Ziloņkauls un izstrādājumi no tā
- Materiāli ar 18+ rakstura ainām vai vardarbības saturu, fakti, kas aizskar islāmu, vai materiāli, kuros ir kritika par AAE varas iestādēm
- Grāmatas, fotogrāfijas, gleznas, drukātie izdevumi, skulptūras un žurnāli, kas ir pretrunā islāma normām un aizskar musulmaņus
- Naudas līdzekļu kopijas
- Medikamenti, kuru sastāvā ir psihotropās vielas, bez attiecīgas atļaujas vai receptes
Var secināt, ka likumi Dubaijā tūristiem ir visai stingri, īpaši attiecībā uz uzvedību publiskās vietās.
Ko AAE nedrīkst sievietes un vīrieši
Ne sievietēm, ne vīriešiem–tūristiem Dubaijā nav obligāti jāvalkā tradicionālais musulmaņu apģērbs, tomēr ieteicams ģērbties tā, lai lielākā ķermeņa daļa būtu apsegta.
Kas ir aizliegts sievietēm AAE:
- Nav ieteicams valkāt mini svārkus, caurspīdīgas kleitas vai apģērbu ar dziļu dekoltē
- Nedrīkst vilkt apģērbu ar uzrakstiem, kuriem ir antimusulmaņu vai izaicinošs raksturs
- AAE reliģiskie likumi sievietēm–tūristēm paredz pieticības normas — pludmalē nav atļauts atrasties bez kailas ķermeņa augšdaļas, un peldkostīmu drīkst valkāt tikai akvaparku vai pludmaļu teritorijā, kā arī viesnīcu baseinos
AAE valdības oficiālajā platformā uzsvērts, ka sabiedriskās vietās kategoriski aizliegta jebkāda veida atkailināšanās.
Apmeklējot mošeju, sievietes tiek aicinātas cienīt musulmaņu tradīcijas un apsegt galvu, piemēram, uzvelkot lakatu.
Vai Dubaijā drīkst valkāt šortus
Stingra aizlieguma valkāt šortus AAE nav. Tomēr kopumā vietējie iedzīvotāji ir ļoti konservatīvi un nēsā tradicionālu apģērbu, kas sedz lielāko daļu ķermeņa, tāpēc arī no tūristiem tiek sagaidīta atturība apģērbā.
Tūrisma zonās drīkst staigāt šortos un T kreklos, savukārt, dodoties uz kultūras objektiem, mošejām un valdības ēkām, ieteicams izvēlēties garās bikses.
Tiek uzsvērts, ka gan vīriešiem, gan sievietēm–tūristiem drīkst būt ērti brīvā piegriezuma apģērbi, kas sedz kājas, rokas un plecus.
Tas, ko Dubaijā kategoriski nedrīkst darīt, ir rīkot trokšņainas nekārtības, lamāties vai jebkādā veidā izrādīt necieņu AAE, tās līderiem vai islāmam. Saskaņā ar valdības sniegto informāciju par šādiem pārkāpumiem var draudēt juridiskas problēmas un pat deportācija.
Turklāt šajā valstī publiskās vietās vēlams izrādīt jūtas tikai minimāli — sadevušies rokās staigāt drīkst, taču labāk izvairīties no apskāvieniem un skūpstiem.
Ko tūristiem ir aizliegts darīt Dubaijā
Tūristi bieži fotografē visu bez izņēmuma, taču AAE tas nav atļauts, jo pastāv vairāki ierobežojumi attiecībā uz fotografēšanu.
Nav atļauts fotografēt atsevišķas valdības ēkas. Tāpat fotogrāfijās nedrīkst nonākt militārie objekti. Aizliegts arī fotografēt cilvēkus bez viņu atļaujas.
Pastāv vēl viens izplatīts maldīgs priekšstats par atpūtu Dubaijā — ka tur it kā nav atļauts peldēties naktī.