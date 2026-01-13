Tramps piedraud ar bargiem tarifiem valstīm, kas tirgojas ar Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja par 25% muitas tarifa noteikšanu jebkurai valstij, kas tirgojas ar Irānu.
"Jebkura valsts, kas tirgojas ar Irānas Islāma Republiku, maksās 25% tarifu jebkādā tirdzniecībā ar Amerikas Savienotajam Valstīm, un tas stājas spēkā nekavējoties. Šis rīkojums ir galīgs," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Irānas galvenie tirdzniecības partneri ir Ķīna, Turcija, Apvienotie Arābu Emirāti un Irāka, liecina ekonomikas datubāzes "Trading Economics" informācija.
Par tarifiem tika paziņots laikā, kad Tramps apsver iespējamu militāru rīcību pret Irānu tās varas iestāžu vardarbīgo represiju pret protestiem dēļ. Cilvēktiesību organizācijas ir ziņojušas, ka pieaug šajos protestos bojāgājušo skaits.
"Gaisa triecieni būtu viens no daudzajiem variantiem, kas tiek apsvērti," pirmdien sacīja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
Viņa tomēr pateica, ka Irānai ir arī diplomātisks kanāls, kas ir atvērts Trampa īpašajam sūtnim Stīvam Vitkofam. Levita piebilda, ka Irāna privātās sarunās ieņem "ļoti atšķirīgu toni" salīdzinājumā ar saviem publiskajiem paziņojumiem.