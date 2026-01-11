"Vairs nebūs ne naftas, ne naudas": Tramps aicina Kubu noslēgt vienošanos ar ASV "pirms nav par vēlu"
Nedēļu pēc Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro sagūstīšanas ASV prezidents Donalds Tramps svētdien aicināja Kubu “noslēgt vienošanos ar ASV, pirms nav par vēlu”, brīdinot, ka valsts paliks bez naftas un finansiālā atbalsta, ja tas netiks izdarīts.
Venecuēla ir Kubas lielākais naftas piegādātājs, taču pēc Maduro sagūstīšanas Tramps ir panācis, ka pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa novirza Venecuēlas naftu uz Amerikas Savienotajām Valstīm.
Tramps norādīja, ka Kubu jau ilgus gadus uztur Venecuēla, jo tai bija pieejama nafta un finansiāls atbalsts, vēsta "France 24". "Apmaiņā Kuba gādāja par "drošības dienestiem" diviem pēdējiem Venecuēlas diktatoriem, bet vairs tā nebūs".
"KUBAI VAIRS NEBŪS NE NAFTAS, NE NAUDAS – NULLE! Es stingri iesaku viņiem noslēgt vienošanos, KĀMĒR NAV PAR VĒLU," Tramps paziņoja platformā "Truth Social".
"Lielākā daļa šo kubiešu ir gājuši bojā pagājušās nedēļas ASV uzbrukumā, un Venecuēlai vairs nav vajadzīga šo bandītu un izspiedēju aizsardzība, kas tik daudzus gadus turēja to gūstā," klāstīja Tramps.
Neilgi pirms tam Tramps "Truth Social" bija pārpublicējis kāda mazpazīstama šīs platformas lietotāja ierakstu - "Marko Rubio būs Kubas prezidents".
"Man tas izklausās labi," piebilda Tramps.
ASV valsts sekretārs Rubio ir kubiešu izcelsmes.
ASV izlūkdienesti ir novērtējuši, ka Kubas ekonomiskā un politiskā situācija ir drūma, taču, kā sestdien ziņoja aģentūra "Reuters", atsaucoties uz trim personām, kuras iepazinušās ar konfidenciālajiem materiāliem, nav skaidra pamata domāt, kā norāda Tramps, ka valsts ir "uz sabrukuma robežas".
ASV tirdzniecības embargo apstākļos Havana kopš 2000. gada arvien vairāk paļāvusies uz Venecuēlas naftu.
Tā tika piegādāta saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar Venecuēlas prezidentu Ugo Čavesu.