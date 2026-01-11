Sīrijas armija evakuē vairāk nekā 400 kurdu kaujinieku no Alepo
Sīrijas valdības bruņotie spēki no Alepo kurdu rajona pēc tā nonākšanas armijas kontrolē evakuējuši vairāk nekā 400 kurdu kaujinieku un aizturējuši 300 kurdus, Iekšlietu ministrijas amatpersona svētdien pavēstīja ziņu aģentūrai AFP.
Kurdu spēki paziņoja, ka kaujinieki evakuēti "ar starptautisko pušu starpniecību, lai pārtrauktu uzbrukumus un pārkāpumus pret mūsu cilvēkiem Alepo".
Abu pušu sadursmes Alepo pilsētā notika šīs nedēļas sākumā pēc tam, kad sarunas par kurdu integrāciju valsts jaunajā valdībā bija apstājušās.
Ministrijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, sacīja, ka no Šeihmaksūda apkaimes uz kurdu "de facto" autonomo teritoriju ziemeļaustrumos pārvesti 419 kaujinieki, arī 59 ievainotie un vairāki nogalinātie.
AFP korespondents redzēja, kā naktī valdības spēku eskorta pavadībā no Šeihmaksūda rajona izbrauca autobusi ar vīriešiem.
Amatpersona piebilda, ka ir aizturēti vēl 300 kurdi, arī kaujinieki.
Lielbritānijā bāzētā kara monitoringa organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR) AFP norādīja, ka aizturēti 300 "jauni kurdi", piebilstot, ka tie ir "civiliedzīvotāji, nevis kaujinieki".
Damaskas jaunās varas un Sīrijas kurdu bruņoto formējumu sadursmes Alepo sākās 6. janvārī.
Abas puses vaino viena otru vardarbības eskalācijā. Sadursmēs gāja bojā vairāk nekā 20 cilvēki.
Līdz 10. janvārim aptuveni 155 000 galvenokārt kurdu rajonu iedzīvotāju bija aizbēguši uz citiem pilsētas rajoniem vai laukiem, paziņoja Alepo gubernators Azzams al Garibs.
Sīrijas armija sestdien paziņoja, ka beigusi Alepo kurdu rajonu attīrīšanu no kaujiniekiem.
Damaskas jaunajām varasiestādēm saglabājas sarežģītas attiecības ne tikai ar kurdiem, bet arī ar druziem un alavītiem.
Arī druzu un alavītu apdzīvotajos reģionos valsts dienvidos un rietumos izraisījusies vardarbība un asiņainas sadursmes.