Latvija paliek ārpus Ukrainas jaunās dubultpilsonības kārtības
Ukrainas Ministru kabinets ir apstiprinājis valstu sarakstu, ar kurām ir pieļaujama daudzkārtēja pilsonība, neprasot atteikties no Ukrainas pases. Attiecīgais lēmums stāsies spēkā 2026. gada 16. janvārī.
Kā ziņo Ukrainas mediji, vienkāršotā kārtība attieksies uz piecu valstu pilsoņiem:
- Kanādu
- Vāciju
- Poliju
- Amerikas Savienotajām Valstīm
- Čehiju
Šo valstu pilsoņi varēs iegūt Ukrainas pilsonību, nezaudējot savu nacionālo pasi, savukārt Ukrainas pilsoņi, kuriem jau ir vai kuri plāno iegūt šo valstu pilsonību, varēs saglabāt Ukrainas pilsonību.
Likums par daudzkārtēju pilsonību neattiecas uz agresorvalstu pilsoņiem un to valstu pilsoņiem, kuras rada draudus Ukrainas nacionālajai drošībai. Šis princips ir tieši nostiprināts likumā un ir viens no galvenajiem ierobežojumiem.
Kā raksta Ukrainas mediji, partnervalstu saraksts veidots, ņemot vērā politisko atbalstu Ukrainai, sankciju politiku pret Krieviju, kā arī sadarbības līmeni drošības un migrācijas jomā.
Latvija arī ir Ukrainas partnere un draugs, taču sarakstā nav iekļauta. Kā skaidro Ukrainas mediji, Kanāda, ASV, Vācija, Polija un Čehija ir valstis ar lielākajām ukraiņu diasporām, kā arī Ukrainas galvenie sabiedrotie militārajā, humanitārajā un ekonomiskajā jomā.
Saskaņā ar atklāto avotu un migrācijas statistikas datiem tieši šajās valstīs dzīvo vislielākais skaits ukraiņu, kuri jau ir ieguvuši pastāvīgā iedzīvotāja statusu vai pilsonību, strādā, maksā nodokļus un ir integrēti sabiedrībā, vienlaikus vēloties saglabāt juridisko saikni ar Ukrainu.
Kā liecina dati, kopumā uz 2025. gada 1. decembri Latvijā Fizisko personu reģistrā bija iekļauti 31 412 Ukrainas iedzīvotāji, kuriem noteikts pagaidu aizsardzības statuss, no tiem sievietes - 17 111, bet vīrieši - 14 301, nepilngadīgie - 6 904, bet personas vecumā 65 gadi un vairāk - 2 228.
2025. gadā Latvijā pār ārējo robežu kopumā ir ieceļojuši 18 210 Ukrainas pilsoņi, un plūsma saglabājas mērena un stabila, ar nedaudz pieaugošu tendenci vasaras periodā. Lielākā daļa Ukrainas pilsoņu Latvijas teritoriju šķērso tranzīta nolūkos.
Uz 2025. gada 25. novembri aktuālās darba tiesiskās attiecībās bija 10 449 Ukrainas iedzīvotāji. Kopš 2022. gada pakāpeniski un stabili audzis gan nodarbināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, gan to bruto darba ienākumu apmērs.