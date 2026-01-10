Japānas premjere apsver iespēju izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas
Japānas premjerministre Sanaje Takaiči apsver iespēju tuvākajā laikā izsludināt pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, lai stratēģiski izmantotu lielo sabiedrības atbalstu viņas valdībai.
Takaiči oktobrī kļuva par pirmo sievieti Japānas premjerminisra amatā, atbalsts viņas valdībai ir ap 70%. Taču viņas valdības koalīcijai ietekmīgajā parlamenta apakšnamā ir tikai neliels pārsvars, kas traucē īstenot viņas ambiciozos politikas plānus.
Atsaucoties uz anonīmiem avotiem valdībā, laikraksti "Yomiuri" un "Mainichi" ziņoja, ka premjerministre apsver parlamenta apakšnama atlaišanu, kad 23. janvārī sāksies parlamenta sesija.
Tas nozīmētu, ka ārkārtas vēlēšanas notiktu februāra sākumā vai vidū, vēstīja "Yomiuri".
Daži Takaiči valdības locekļi uzskata, ka parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas vajadzētu izsludināt, kamēr atbalsta reitingi joprojām ir augsti, lai nostiprinātu valdības pamatus, vēstīja "Mainichi", neatklājot savus avotus.
Valdošās Liberāldemokrātiskās partijas (LDP) līdere Takaiči sākotnēji vadīja mazākuma valdību, taču novembrī kopā ar koalīcijas partneri Inovāciju partiju ("Ishin") LDP atguva vairākumu parlamenta apakšnamā. Augšnamā valdošā koalīcija joprojām ir mazākumā.
Takaiči cer, ka lielāks balsu vairākums palīdzēs viņai īstenot savu programmu, kas paredz proaktīvākus fiskālos izdevumus un spēcīgākas izlūkošanas spējas, vēstīja "Yomiuri". Tas varētu arī palīdzēt Takaiči izkļūt no strupceļa strīdā ar Ķīnu, norādīja laikraksts.
Abu valstu attiecības ir pasliktinājušās, kopš Takaiči novembrī ierosināja, ka Japāna varētu militāri iejaukties, ja Ķīna kādreiz uzbruktu pašpārvaldītajai salai Taivānai, uz kuru pretenzijas izsaka Pekina.
Ķīna ir paziņojusi par plašu aizliegumu eksportēt uz Japānu "dubulta pielietojuma" preces, kuras varētu izmantot militārām vajadzībām, un tiek ziņots, ka tā ir ierobežojusi retzemju produktu eksportu, kas ir būtiski visu veidu ražošanai, sākot no elektriskajiem automobiļiem līdz raķetēm. Pagājušajā mēnesī Takaiči teica, ka viņa "vienmēr ir atvērta" dialogam ar Ķīnu.