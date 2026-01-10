Tramps vēlas ieguldīt 100 miljardus dolāru Venecuēlas naftā. Naftas giganti brīdina par milzu riskiem
ASV prezidents Donalds Tramps aicinājis amerikāņu kompānijas ieguldīt vismaz 100 miljardus dolāru Venecuēlas naftas nozares attīstībai, bet naftas magnāti šo priekšlikumu nav uzņēmuši ar sajūsmu. "Šobrīd valstī ieguldīt nevar," brīdina uzņēmuma "Exxon" vadītājs Darens Vudss.
Piektdien, 9. janvārī, tikšanās laikā Baltajā namā piedalījās lielāko ASV naftas kompāniju vadītāji, kuri atzina, ka Venecuēla, kurā atrodas lielākās naftas rezerves uz vienu iedzīvotāju pasaulē, šķiet vilinoša vieta ieguldījumiem. Tomēr viņi brīdināja, ka šobrīd valsts nav pievilcīga investīciju vide.
Uzņēmuma “Exxon” vadītājs Darens Vudss atzina, ka viņu aktīvus Venecuēlas valdība jau divas reizes ir konfiscējusi. “Jūs varat iedomāties — lai mēs tur atgrieztos trešo reizi, būtu vajadzīgas diezgan būtiskas pārmaiņas valstī. [...] Šobrīd valstī ieguldīt nevar,” sacīja Vudss.
Venecuēlai ir bijušas sarežģītas attiecības ar starptautiskajiem naftas uzņēmumiem kopš naftas atklāšanas tās teritorijā pirms vairāk nekā 100 gadiem. “Chevron” ir pēdējā nozīmīgā amerikāņu naftas kompānija, kas joprojām darbojas valstī. Diskusijā Baltajā namā piedalījās arī Spānijas kompānija “Repsol” un Itālijas kompānija “Eni”, kuras joprojām darbojas Venecuēlā. Tramps viņiem norādīja, ka viņa administrācija izlems, kuri uzņēmumi Venecuēlā drīkstēs darboties.
ASV vēlas kontrolēt naftas pārdošanu
Tramps paziņoja, ka ASV administrācija šobrīd strādā pie tā, lai mīkstinātu sankcijas, kas patlaban ierobežo Venecuēlas naftas pārdošanu. Trampa administrācija norādīja, ka šobrīd sadarbojas ar Venecuēlas pagaidu varas iestādēm, kuras pašlaik vada viceprezidente Delssija Rodrigeza. Taču tā skaidri pauda, ka vēlas kontrolēt pārdošanas procesu, lai saglabātu varu pār Rodrigezas valdību.
“Chevron”, kas saražo aptuveni piekto daļu valsts naftas, paziņoja, ka sagaida ražošanas pieaugumu, savukārt “Exxon” pārstāvji norādīja, ka tuvāko nedēļu laikā uz Venecuēlu tiks nosūtīta tehniskā komanda situācijas novērtēšanai. “Repsol”, kuras pašreizējā ražošana ir aptuveni 45 000 barelu dienā, norādīja, ka redz iespēju trīskāršot naftas pārstrādi Venecuēlā, ja tam tiks radīti atbilstoši apstākļi.
Citu uzņēmumu vadītāji arī sacīja, ka Trampa solījumi par pārmaiņām Venecuēlā varētu veicināt investīcijas, un pauda cerību izmantot šo iespēju. “Mēs esam gatavi doties uz Venecuēlu,” sacīja neatkarīgās naftas un gāzes izpētes kompānijas vadītājs Bils Armstrongs.
Ražošanas palielināšana sagādās grūtības
Taču analītiķi uzsver, ka būtisks naftas ražošanas pieaugums Venecuēlā prasītu ievērojamas pūles. “‘Exxon’ un ‘Shell’ neinvestēs pat viencipara miljardus dolāru, nemaz nerunājot par desmitiem miljardu, ja Venecuēlā netiks ieviesti drošības pasākumi, juridiska skaidrība un konkurētspējīgs nodokļu režīms,” norādīja enerģētikas konsultāciju uzņēmuma “Goldwyn Global Strategies” prezidents Deivids Goldvins.
Mazākiem uzņēmumiem varētu būt lielāks entuziasms ienākt tirgū un palīdzēt palielināt Venecuēlas naftas ieguvi nākamā gada laikā, taču, pēc viņa teiktā, šīs investīcijas, visticamāk, būtu aptuveni 50 miljonu dolāru apmērā — tālu no “fantastiskajiem” 100 miljardiem dolāru, kurus pieminējis Tramps.