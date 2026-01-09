Itālijas premjerministre Meloni: Eiropai pienācis laiks runāt ar Krieviju
Itālijas premjerministre Džordža Meloni piektdien paudusi viedokli, ka Eiropas Savienībai (ES) būtu jāatjauno augsta līmeņa dialogs ar Krieviju par kara izbeigšanu Ukrainā un jāieceļ īpašs sūtnis sarunu vešanai.
"Es domāju, ka Eiropai pienācis laiks runāt ar Krieviju," paziņoja Meloni.
"Jo gadījumā, ja Eiropa nolems piedalīties šajā sarunu fāzē, runājot tikai ar vienu no iesaistītajām pusēm (..), pozitīvais ieguldījums, ko tā var dot, būs ierobežots," uzskata Itālijas premjere.
Viņa teica, ka piekrīt Francijas prezidentam Emanuelam Makronam, kurš decembrī sacīja, ka Eiropai būtu noderīgi atjaunot attiecības ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu saistībā ar karu Ukrainā.
Tā kā ES un Krievijas kontakti kopš Maskavas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī faktiski ir pārtraukti, Vašingtona ir uzņēmusies vadību sarunās par kara izbeigšanu.
Meloni sacīja, ka ir grūti pateikt, kas no ES puses varētu piedalīties sarunās.
"Mums šī problēma ir kopš sarunu sākuma. Runā daudzas balsis, pastāv daudzi formāti," viņa piebilda, norādot, ka tādēļ vienmēr atbalstījusi īpaša Eiropas sūtņa iecelšanu Ukrainas jautājumā. Viņasprāt, tas ļautu eiropiešiem runāt vienā balsī.
Tomēr Meloni sacīja, ka ir pāragri runāt par Krievijas uzņemšanu atpakaļ grupā, kas pašlaik ir septiņu attīstīto valstu grupa (G7), bet iepriekš bija astoņu attīstīto valstu grupa (G8).
"Šodien man šķiet neiespējami, ka, teiksim, Krievija varētu pievienoties G7," atzina Meloni.