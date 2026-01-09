Šausminošs atklājums slimnīcā: tēvs saprot, ka 22 dienas sēdējis pie sveša pusaudža gultas, kamēr īstais dēls jau miris
Dienvidjorkšīras policija Lielbritānijā pieļāvusi traģisku kļūdu, sajaucot avārijā cietušu pusaudžu identitātes. Tās rezultātā viena ģimene trīs nedēļas slimnīcā aprūpēja svešu jaunieti, ticot, ka tas ir viņu dēls, kamēr viņu īstais bērns jau bija miris.
Traģiskā avārija notika 13. decembrī Roteremā. Tajā dzīvību zaudēja 18 gadus vecais Džošua Džonsons un 17 gadus vecā Samere Luīze Skota. Negadījumā izdzīvoja, bet smagas traumas guva 17 gadus vecais Trevors Vins. Diemžēl policija ģimenēm sniedza kļūdainu informāciju: Trevora tuviniekiem tika paziņots, ka viņu dēls ir miris, savukārt Džošua vecākiem – ka viņš ir izdzīvojis un atrodas slimnīcā.
Kā liecina tiesu medicīnas izmeklēšana, liktenīgā kļūda radusies notikuma vietā izmētāto personīgo mantu dēļ. Tā kā telefoni un personu apliecinošie dokumenti neatradās tieši pie cietušajiem, bet bija izkaisīti avārijas vietā, policisti kļūdaini sasaistīja atrastās mantas ar nepareizajiem cilvēkiem, identificējot mirušo kā Trevoru, bet ievainoto – kā Džošua.
Šīs traģiskās kļūdas dēļ Trevora ģimene Ziemassvētkus pavadīja sērās, gatavojoties dēla bērēm, kamēr Džošua tuvinieki 22 dienas dežurēja pie komā esošā pusaudža gultas, ticot, ka viņu dēls atveseļosies. "Mēs stundām sēdējām pie gultas zēnam, kurš, kā tagad zinām, ir Trevors. Mēs nevēlējāmies, lai viņš būtu viens," paziņojumā norādīja satriektā Džošua ģimene.
Šausminošā patiesība nāca gaismā tikai brīdī, kad ievainotais pusaudzis sāka mosties no sedācijas un Džošua tēvam radās aizdomas, ka slimnīcā guļošais jaunietis nav viņa dēls. Veiktā zobārstniecības ekspertīze un tiesu medicīnas pārbaudes apstiprināja ļaunāko scenāriju – slimnīcā atradās Trevors, bet bojāgājušais patiesībā bija Džošua.
Reaģējot uz notikušo, Dienvidjorkšīras policija pati vērsusies pie Neatkarīgā policijas rīcības biroja (IOPC), kas uzsācis izmeklēšanu. Džošua ģimene atzīst, ka pārdzīvotais ir neiedomājams. Izmeklēšana par notikušo turpināsies, lai noskaidrotu visus lietas apstākļus.