Tramps: Venecuēla no naftas ienākumiem turmpāk pirms preces tikai no ASV
ASV prezidents Donalds Tramps pavēstījis, ka Venecuēla par ieņēmumiem no naftas pārdošanas turpmāk pirks tikai ASV ražotas preces.
"Nupat mani informēja, ka Venecuēla par naudu, ko tā saņems no mūsu jaunā naftas darījuma, iegādāsies tikai Amerikā ražotas preces," Tramps ierakstījis savā sociālajā platformā "Truth Social".
Viņš norādījis, ka pirkumi ietvers ASV lauksaimniecības produktus, medikamentus, medicīnas ierīces, kā arī iekārtas Venecuēlas enerģētikas sektora modernizēšanai.
"Venecuēla apņemas veikt darījumus ar Amerikas Savienotajām Valstīm kā ar savu galveno partneri," pavēstījis Tramps. "Gudra izvēle, un tas ir ļoti labi gan Venecuēlas iedzīvotājiem, gan Savienotajām Valstīm," viņš piebildis.
Vašingtona nolēmusi mīkstināt dažas Venecuēlai noteiktās sankcijas, lai ļautu transportēt un pārdot Venecuēlas naftu pasaules tirgū.
ASV Enerģētikas ministrija trešdien paziņoja, ka tā atcels dažus ierobežojumus, neprecizējot, kuras sankcijas tiks atceltas un kad šīs izmaiņas stāsies spēkā.
Savukārt Venecuēlas valstij piederošais naftas uzņēmums PDVSA pavēstīja, ka sāk sarunas ar ASV par Venecuēlas jēlnaftas pārdošanu.
Jau ziņots, ka Vašingtona plāno pārņemt kontroli pār turpmāko Venecuēlas naftas pārdošanu pēc ASV militārās operācijas pagājušās nedēļas nogalē, kurā tika sagūstīts un uz ASV tiesāšanai par narkoterorismu nogādāts autoritārais līderis Nikolass Maduro.
ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits sacīja, ka ASV pārdos Venecuēlas naftu "nenoteiktu laiku", sākot ar iegūtās jēlnaftas rezervēm, bet pēc tam pārdodot turpmāk iegūto naftu.
Raits enerģētikas konferencē Floridā arī teica, ka ilgtermiņa mērķis ir dot iespēju lielākajiem ASV enerģētikas uzņēmumiem pilnībā atjaunot savu darbību Venecuēlā.
Tramps šonedēļ paziņoja, ka Venecuēlas pagaidu valdība nodos ASV no 30 līdz 50 miljoniem barelu sankcijām pakļautās naftas, kas tiks pārdota par tirgus cenām un ka viņš personīgi pārraudzīšot ieņēmumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek izmantoti "Venecuēlas un ASV iedzīvotāju labā".
Naftas eksports ir Venecuēlas valdības svarīgākais ienākumu avots. Pēdējos gados lielākā Venecuēlas naftas pircēja bijusi Ķīna.