Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers
Pasaulē
Šodien 21:17
Francija, Lielbritānija un Ukraina vienojas par daudznacionālo spēku izvietošanu Ukrainā pēc Krievijas uzbrukumu pārtraukšanas
Francija, Lielbritānija un Ukraina otrdien Labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē Parīzē parakstīja deklarāciju par daudznacionālo spēku izvietošanu Ukrainā pēc pamiera panākšanas. Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja, ka šīs drošības garantijas nozīmē, ka Ukrainai nebūs jāpadodas un nākotnē netiks pārkāpts neviens miera līgums.
Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta pēc sanāksmes pavēstīja, ka Eiropas Savienība (ES) ir gatava atbalstīt miera līgumu Ukrainā ar civilajām un militārajām misijām uz vietas. "Mēs palīdzēsim, izmantojot ES civilās un militārās misijas uz vietas. Ukrainai ir jābūt visspēcīgākajā iespējamajā pozīcijā - pirms pamiera, tā laikā un pēc tā," viņš teica.
Arī Spānijas premjerministrs Pedro Sančess sacīja, ka ir gatavs "nostiprināt mieru Ukrainā ar militāru klātbūtni".
Itālija un Polija, gluži pretēji, norādīja, ka to karaspēka klātbūtne Ukrainā kā daļa no drošības garantijām nav sagaidāma.
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena pavēstīja, ka Ukrainas sabiedroto sanāksmē Parīzē tika demonstrēta spēcīga vienotība.