VIDEO: Ukraina veikusi plašus uzbrukumus vairākiem Krievijas reģioniem
Ukrainas karaspēks naktī uz 6. janvāri veica plašu dronu uzbrukumu Krievijas reģioniem, vēsta ārvalstu mediji.
Kā ziņoja Lipeckas apgabala gubernators Igors Artamonovs, Usmanskas rajonā "pēc bezpilota lidaparāta krišanas" aizdegās viens no rūpniecības objektiem.
Atsaucoties uz aculiecinieku kadriem, "Astra" raksta, ka ugunsgrēks izcēlās Usmanskas naftas bāzē, kur tie glabāti naftas produkti Krievijas karaspēka vienību vajadzībām vai tehnikas tranzīta kolonnām, norāda "Obozrevatel".
Uzbrukumu naftas bāzei apstiprina arī Ukrainas monitoringa kanāli "Exilenova+" un "Supernova+", vēsta "The Moscow Times".
Ukrainas bruņotie spēki arī mēģināja uzbrukt naftas ķīmijas rūpnīcai Sterļitamakā (SChHZ) — vienai no lielākajām Krievijā, kas jau tika skarta uzbrukumos 2025. gada novembrī.
Vietējās publiskās grupās tiek ziņots, ka Ukrainas droni "tika notriekti pie Sterļitamakas". Pilsētā bija dzirdami sprādzieni, kas saistīti ar pretgaisa aizsardzības sistēmu darbu.
Ar sprādzieniem Sterļitamakā saistīti video materiāli tiek publicēti arī Ukrainas kanālos. Vietējās varas iestādes par dronu uzbrukumiem nav ziņojušas.
SChHZ ražo aviācijas benzīnu un sintētiskos polimērus Krievijas bruņoto spēku vajadzībām.
"Supernova+" ziņo, ka Kostromas apgabalā Ukrainas bruņotie spēki trāpīja munīcijas noliktavai. "Naktī tika iznīcināta Aizsardzības ministrijas munīcijas noliktava REF. v/c 55486, 100. arsenāls. Pilsētā tiek veikta iedzīvotāju evakuācija," teikts ziņojumā.
Vietējie iedzīvotāji šo informāciju apstiprināja sarunā ar "Ostorozhno, novosti". Viņi stāsta, ka evakuācija vairākos ciemos sākās pēc vairākiem spēcīgiem sprādzieniem, lielā ugunsgrēka un sekundāras detonācijas. Sprādzieni notika pie vietējās munīcijas noliktavas.
Kostromas apgabala gubernators Sergejs Sitņikovs paziņoja par steidzamas ārkārtas situācijas komisijas sēdes sasaukšanu un sanitārās aviācijas sagatavošanu. Pēc viņa teiktā, "bezpilota lidaparātu atlūzas" bojājušas vairākus objektus reģionā.
Voroņežas apgabala gubernators Aleksandrs Gusevs ziņoja, ka naktī divos rajonos tika notriekti vairāki Ukrainas droni.
"Notriektā bezpilota lidaparāta krišanas dēļ uz dzelzceļa notika vairāku vilcienu kavēšanās. Satiksme jau tiek atjaunota. Tajā pašā rajonā nelielus bojājumus guva viens infrastruktūras objekts," ziņoja gubernators, nesniedzot papildu detaļas.
Brjanskas apgabalā Ukrainas dronu uzbrukumos cieta automašīnas. Vietējās varas iestādes ziņo par diviem ievainotiem autovadītājiem.
Tikmēr citi mediji ziņo, ka Tverā Ukrainas dronu uzbrukumā gājusi bojā viena persona, bet vēl divas guvušas ievainojumus, paziņojis Tveras apgabala pagaidu gubernators Vitālijs Koroljovs.
Pēc viņa teiktā, uzbrukuma laikā, kad tas tika atvairīts, drona atlūzas trāpīja dzīvokļa logiem 9. stāvā dzīvojamajā ēkā. Vienā no dzīvokļiem izcēlās ugunsgrēks.
Saskaņā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas kopsavilkumu, naktī uz otrdienu virs Krievijas teritorijas tika "pārķerti un iznīcināti" 129 Ukrainas droni.