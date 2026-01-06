Pasaulē

Ukrainas Aizsardzības spēki novērsa Krievijas kvadriciklu uzbrukuma mēģinājumu virzienā uz Jampiļu. Par to ziņoja Ukrainas Bruņoto spēku Sauszemes spēki.

Saskaņā ar militārajiem avotiem, ienaidnieks mēģināja izmantot sarežģītos laika apstākļus — spēcīgu snigšanu, vētras spēku un gandrīz nulles redzamību, lai nemanīti izvietotu uzbrukuma spēkus. Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ gaisa izlūkošana bija ierobežota, un Krievijas karaspēks cerēja slepeni virzīties uz priekšu.

"Grupa tika pamanīta ceļā uz Jampiļu. SIGNUM bataljona dronu piloti nekavējoties ķērās pie darbības. Viņi strādāja pāros — precīzi, mierīgi, bez haosa. Koordinācija, pieredze un komandas darbs deva rezultātus," teikts video aprakstā.

foto: Ekrānuzņēmums
Tā rezultātā uzbrukums tika pilnībā novērsts. Ienaidnieka personāls tika iznīcināts, bet tehnika - sadedzināta.

Jampiļas  atrodas Doneckas apgabala ziemeļos netālu no Slovjanskas frontes sektora.

Šim ciematam ir strateģiska nozīme tā atrašanās vietas dēļ uz transporta ceļiem un tuvuma dēļ galvenajiem apdzīvotajiem punktiem Doneckas apgabalā.

Situācija Jampiļā

Iepriekš parādījās ziņojumi par Krievijas diversiju un izlūkošanas grupu mēģinājumiem iegūt atbalsta punktu netālu no Jampiļas. Jau 28. septembrī okupanti ziņoja par iespējamu virzību šajā apdzīvotajā punktā Doneckas apgabalā.

11. armijas korpuss noliedza šos ziņojumus, nosaucot tos par daļu no informācijas kara un mēģinājumu sēt paniku iedzīvotāju vidū. Militārpersonas uzsvēra, ka Jampiļa atrodas Ukrainas bruņoto spēku kontrolē, un visi diversantu mēģinājumi izlauzties cauri tiek nekavējoties novērsti.

Pēc tam, 4. oktobrī, Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis paziņoja, ka situācija šajā virzienā ir stabilizējusies. Un jau 6. oktobrī Austrumu spēku grupas pārstāvis Grigorijs Šapovals ziņoja par Krievijas diversantu grupu iznīcināšanu, kurām bija izdevies iefiltrēties Jampiļas apgabalā.

