Igaunijas iedzīvotāji mēģina atbrīvoties no krievu vārdiem un uzvārdiem
Saskaņā ar saskaņošanai iesniegto Vārdu likuma likumprojektu Igaunijā noziedzniekiem ar spēkā esošu sodu par smaga nozieguma izdarīšanu tiks aizliegts mainīt vārdu un pieņemt citas šobrīd dzīvojošas personas vārdu, savukārt par pedofiliju notiesātajām personām tiks pilnībā liegta iespēja mainīt vārdu.
Igaunijas Iekšlietu ministrijas Iedzīvotāju lietu departamenta vadītāja Enela Pungasa laikrakstam "Postimees" skaidroja, ka pašreizējais likums ir spēkā kopš 2005. gada, taču šajā laikā sabiedrība ir būtiski mainījusies. Viņa piebilda, ka jaunais likums cilvēkiem būs saprotamāks.
"Cilvēks var mainīt vārdu – piemēram, uzvārdu, stājoties laulībā vai šķiroties, kā arī tad, ja viņš vienkārši vēlas jaunu vārdu," sacīja Pungasa. "Jaunais likums vismaz atvieglos vārda maiņu. Ja vēlamais vārds pastāv Igaunijas reģistrā un atbilst dzimumam, ja tas pastāv pasaulē vai pat ja nepastāv, bet ir strukturāli un lingvistiski pilnīgi pieņemams vārds, personai, kas maina vārdu, vairs nebūs jāpamato sava vēlme."
Pēc Pungasas teiktā, vārda izvēlē tomēr ir jāņem vērā dzimums. "Pēc medicīniska apstiprinājuma par dzimuma maiņu var mainīt vārdu uz jaunajam dzimumam atbilstošu. Taču nopietna iemesla gadījumā var izvēlēties arī dzimumam neatbilstošu vārdu – piemēram, ja cilvēks vēlas to mainīt vēl pirms medicīniskā apstiprinājuma saņemšanas. Vai arī tad, ja persona nevēlas vai nevar oficiāli mainīt dzimumu," viņa skaidroja, piebilstot, ka saskaņā ar likumu vārdu drīkst mainīt vienu reizi dzīvē, bet, ja rodas vēlme to darīt otro reizi, būs jāpamato iemesls.
Bērns nesaņems dīvainu vārdu
Pēc Pungasas teiktā, vārdi, kurus Igaunijā nav atļauts dot, jau sen vairs neparādās dzimšanas reģistrācijas pieteikumos. Vēlamie ārzemju vārdi jau tiek lietoti citās valstīs, tāpēc tos var dot arī Igaunijā.
"Elektroniskajā pakalpojumā, kur iespējams pārbaudīt vārda pieļaujamību, tika jautāts, piemēram, vai zēnu drīkst nosaukt par Kühlschrank (tulkojumā no vācu valodas – "ledusskapis"). Atbilde uz šo pieprasījumu bija noliedzoša, jo pieprasītais vārds ir svešvalodas vārds un netiek lietots kā personvārds," sacīja Pungasa. "Par laimi, mums ļoti reti rodas situācija, kad ierēdnim nākas aizsargāt bērnu no vecāku vēlmes dot viņam savādu vārdu – jo bērnam ar to būs jādzīvo. Nedrīkst pieļaut, ka kāds bērns saņem ļoti dīvainu vārdu, kā, piemēram, [amerikāņu uzņēmēja] Īlona Maska bērni – X Æ A-Xii."
Uzvārda maiņa var būt vienkārša, ja cilvēks vēlas pieņemt laulātā vai senča uzvārdu. Taču, ja persona vēlas nejauši izvēlētu uzvārdu, kas nav saistīts ar dzimtu, bet ir paša izdomāts, stājas spēkā ierobežojumi.
"Ja vārds un uzvārds sakrīt ar citas Igaunijā dzīvojošas personas vārdu un uzvārdu, to izdarīt nebūs iespējams," skaidroja Enela Pungasa. "Tas pats attiecas arī uz vārdu: ja kādam jau ir uzvārds Pungasa un viņš nākotnē vēlētos kļūt arī par Enelu, viņš to nevarēs izdarīt. Tādējādi nav iespējams pieņemt citas personas pilnu vārdu – vārdu un uzvārdu –, lai gan tas var notikt vārda piešķiršanas brīdī dzimšanas laikā vai stājoties laulībā."
Ar uzvārdiem pastāv vēl viena nianse – ja cilvēks nevēlas pieņemt savas dzimtas uzvārdu, bet vēlas to izdomāt pats, viņš nevar izvēlēties tādu, kas jau ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā kā kādas personas uzvārds; šādā gadījumā ir jāizdomā pilnīgi jauns uzvārds.
Pēc Pungasas teiktā, daudzi ir mēģinājuši atbrīvoties no saviem krievu vārdiem pēc tam, kad sākās Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu. Savukārt daži cilvēki ar grūti izrunājamu ārzemju vārdu vienkārši vēlas to padarīt skanīgāku, proti, vienkāršot.