Berlīnē ļaunprātīgi sabojāti elektrības paneļi - desmitiem tūkstoši iedzīvotāju palikuši bez elektroapgādes
Iespējams, ļaunprātīgas dedzināšanas rezultātā, desmitiem tūkstošu mājsaimniecību Berlīnē palikušas bez elektrības.
Ārkārtas situāciju dienesti sestdienas rītā saņēma informāciju, ka aizdegušies vairāki augstsprieguma kabeļi pie tilta netālu no spēkstacijas. Ugunsdzēsēji ātri nodzēsa ugunsgrēku, taču Berlīnes dienvidrietumos bez elektrības palika aptuveni 45 500 mājsaimniecību un 2200 uzņēmumu, paziņoja tīkla operators "Stromnetz Berlin".
Plašie postījumi nozīmē, ka aptuveni 35 000 mājsaimniecību būs bez elektrības līdz ceturtdienas pēcpusdienai, paziņoja atbildīgās Berlīnes iestādes. Pārējām mājsaimniecībām elektrības padevi vajadzētu atjaunot līdz svētdienas rītam.
"Mēs saskaramies ar īpaši nopietnu elektroenerģijas padeves pārtraukumu, kas skar desmitiem tūkstošu mājsaimniecību un uzņēmumu, arī aprūpes iestādes, slimnīcas, daudzas sociālās iestādes un uzņēmumus," sacīja Berlīnes senatore ekonomikas jautājumos Franciska Gifeja. Ir ietekmēta vietējā centralizētās siltumapgādes sistēma, kas piegādā siltumu pa cauruļvadu tīklu šajā rajonā, jo tā darbību nodrošina elektrība.
"Stromnetz Berlin" brīdināja, ka remontdarbi "aizņems ļoti ilgu laiku", un plašsaziņas līdzekļos tika ziņots, ka ziemīgie laikapstākļi kavē jaunu pazemes kabeļu ierīkošanas darbus. Policija uz incidenta vietu Lihterfeldes rajonā nosūtīja aptuveni 160 policistu un paziņoja, ka "veic izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par ļaunprātīgu dedzināšanu".
Policija ar mikroautobusiem, kas aprīkoti ar skaļruņiem, pārvietojās pa cietušajiem rajoniem, aicinot iedzīvotājus, ja iespējams, palikt pie draugiem vai radiniekiem citur, taupīgi lietot mobilos tālruņus un nodrošināties ar lāpām. Incidenta dēļ ietekmēta vietējo dzelzceļa staciju darbība, jo tajās nedarbojās elektroniskās informācijas zīmes un biļešu automāti, lai gan vilcieni joprojām kursēja.
Gifeja sacīja, ka sestdienas pārtraukums ir sliktāks nekā septembrī, kad arī Berlīnē desmitiem tūkstošu cilvēku palika bez elektrības pēc tam, kad ugunsgrēks bija skāris elektrības balstus.
Arī šajā gadījumā policijai bija aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu, un internetā atbildību par ugunsgrēka izraisīšanu uzņēmās kāds vārdā nenosaukts anarhistu grupējums. Vācija ir bijusi paaugstinātas gatavības režīmā, lai nepieļautu sabotāžas darbības, kas vērstas pret tās infrastruktūru, arī no ārvalstu, piemēram, Krievijas, puses.
50.000 Haushalte in Berlin ohne Strom! Ausgelöst wurde die Störung durch einen Brand an einer Verteilerstation in der Bremer Straße. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Vor Ort kommentierte Polizeisprecher Martin Stralau die Ereignisse.https://t.co/z0ZUp9gSFy pic.twitter.com/NDoFNyhjC5— NIUS (@niusde_) January 3, 2026