CIP neuzskata, ka būtu noticis Ukrainas dronu uzbrukums Putina rezidencei
ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIP) secinājusi, ka, pretēji Krievijas apgalvojumiem, Ukraina nav veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu diktatora Vladimira Putina rezidencei Novgorodas apgabalā, vēsta ASV plašsaziņas līdzekļi.
Laikraksts "The Wall Street Journal", kā arī raidorganizācijas PBS un CNN ziņo, ka par šiem secinājumiem medijus neoficiāli informējušas ASV amatpersonas.
Sākotnēji arī ASV prezidents Donalds Tramps pēc telefonsarunas ar Putinu kritizēja Ukrainu par to, ka tā esot veikusi šādu uzbrukumu.
Savukārt Kijiva kategoriski noliedza, ka tā būtu veikusi šādu uzbrukumu.
Atsaucoties uz ASV amatpersonām, laikraksts "Wall Street Journal" ziņo, ka Ukrainas dronu uzbrukums bijis vērsts pret militāru mērķi tajā pašā reģionā, kur atrodas viena no Putina rezidencēm, bet ne netālu no šīs rezidences. To apstiprina arī CIP analīze, raksta avīze.
PBS un CNN ziņo, ka trešdien Trampu par izlūkdienestu secinājumiem informējis CIP direktors Džons Retklifs.
Pēc tikšanās ar Retklifu Tramps savā platformā "Truth Social" dalījās ar tabloīda "New York Post" komentāru, kas bija ļoti kritisks attiecībā pret Krieviju. "New York Post" rakstā Putins raksturots kā patiess šķērslis ceļā uz mieru.