Zelenskis ar sabiedroto līderiem tiksies 6. janvārī Francijā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņoja, ka 6. janvārī samitā Francijā tiksies ar Ukrainas sabiedroto valstu līderiem.
Vēl pirms šī samita 3. janvārī notiks Kijivas sabiedroto valstu drošības padomnieku tikšanās, sociālajos tīklos norādīja prezidents.
"Neilgi pēc tam notiks diskusijas līderu līmenī - tikšanās ir nepieciešamas. Mēs to plānojam 6. janvārī Francijā," pauda Zelenskis.
Uzrunājot žurnālistus neilgi pēc paziņojuma, Zelenskis precizēja, ka nacionālās drošības padomnieki "izskatīs visus dokumentus, visas iestrādes", pirms līderi tos apspriedīs samitā Francijā.
Pēc tam padomnieki atkal tiksies 7. janvārī, lai "precizētu lietas", sacīja Zelenskis.
Kijiva cer, ka pēc tam notiks tikšanās gan ar Eiropas līderiem, gan ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Nedēļas nogalē Zelenskim bija sarunas ar Trampu Floridā, un gan Kijiva, gan Vašingtona paziņoja, ka ir panākts progress attiecībā uz ASV plānu kara izbeigšanai.