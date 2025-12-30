Igaunijā sniegputeņa laikā avarējis “Ecolines” autobuss
Igaunijā otrdien uz Tallinas-Narvas šosejas avarējis pārvadātāja "Ecolines" iekšzemes reisa pasažieru autobuss, taču autobusā esošie četri cilvēki ir tikai viegli cietuši, aģentūru LETA informēja Igaunijas "Ecolines" pārstāvji.
Portālā publicēti fotoattēli, kuros redzams uz sāniem apgāzies autobuss ar uzrakstu "Ecolines". Attēlos arī redzams, ka negadījuma vietā stipri snieg. Zemāk redzams apgāzies autobuss.
Gallery: Ecolines bus crashes off snowy Tallinn–Narva Highway#Estonia https://t.co/EKL2y9FxEh— ERR News (@errnews) December 30, 2025
"Delfi" raksta, ka plkst. 12.15 Igaunijas ārkārtējo situāciju centrs saņēmis ziņojumu par satiksmes negadījumu Tallinas-Narvas šosejas 142. kilometrā Austrumviru apriņķa Liganizes ciema apkārtnē.
53 gadus vecā šofera vadītais autobuss nobraucis no ceļa un apgāzies uz sāniem, vēsta "Delfi".
Igaunijas "Ecolines" pārstāvji aģentūru LETA informēja, ka autobuss, kurā bijuši trīs pasažieri un vadītājs, veicis reisu no Tallinas autoostas uz Narvas robežpunktu.
Pēc "Ecolines" sniegtajām ziņām, negadījumu izraisījis spēcīgais vējš un apledojušais ceļš. Autobusā esošie cilvēki guvuši tikai vieglas traumas, hospitalizācija nevienam nav bijusi nepieciešama, norādīja "Ecolines".