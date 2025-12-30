Igaunijā sniegputeņa laikā avarējis “Ecolines” autobuss
foto: Ieva Lūka/LETA

Igaunijā sniegputeņa laikā avarējis “Ecolines” autobuss

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Igaunijā otrdien uz Tallinas-Narvas šosejas avarējis pārvadātāja "Ecolines" iekšzemes reisa pasažieru autobuss, taču autobusā esošie četri cilvēki ir tikai viegli cietuši, aģentūru LETA informēja Igaunijas "Ecolines" pārstāvji.

Igaunijā sniegputeņa laikā avarējis “Ecolines” aut...

Portālā publicēti fotoattēli, kuros redzams uz sāniem apgāzies autobuss ar uzrakstu "Ecolines". Attēlos arī redzams, ka negadījuma vietā stipri snieg. Zemāk redzams apgāzies autobuss. 

"Delfi" raksta, ka plkst. 12.15 Igaunijas ārkārtējo situāciju centrs saņēmis ziņojumu par satiksmes negadījumu Tallinas-Narvas šosejas 142. kilometrā Austrumviru apriņķa Liganizes ciema apkārtnē.

53 gadus vecā šofera vadītais autobuss nobraucis no ceļa un apgāzies uz sāniem, vēsta "Delfi".

Igaunijas "Ecolines" pārstāvji aģentūru LETA informēja, ka autobuss, kurā bijuši trīs pasažieri un vadītājs, veicis reisu no Tallinas autoostas uz Narvas robežpunktu.

Pēc "Ecolines" sniegtajām ziņām, negadījumu izraisījis spēcīgais vējš un apledojušais ceļš. Autobusā esošie cilvēki guvuši tikai vieglas traumas, hospitalizācija nevienam nav bijusi nepieciešama, norādīja "Ecolines".

Tēmas

IgaunijaTallinaEcolines

Citi šobrīd lasa