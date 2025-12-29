"Islāma valsts" kaujinieki Turcijā nošauj trīs policistus
Teroristiskā grupējuma "Islāma valsts" kaujinieki pirmdien Turcijas ziemeļrietumos atklājuši uguni uz policistiem un nogalinājuši trīs kārtības sargus, paziņojis Turcijas iekšlietu ministrs Ali Jerlikaja.
Vēl vismaz astoņi policisti un naktssargs ir ievainoti. Uzbrukumā arī likvidēti seši teroristi.
Sadursme izcēlās Jalovas provinces Elmali rajonā uz dienvidiem no Stambulas, kad policija iebruka mājā, kurā slēpās kaujinieki, vēsta aģentūra "Anadolu".
Operācijas atbalstam tika nosūtīti īpašo uzdevumu spēki no blakus esošās Bursas provinces.
Konfrontācijai izplatoties ielās, piecas skolas šajā rajonā uz dienu tika slēgtas, ziņo privātais ziņu kanāls NTV. Varasiestādes piesardzības nolūkos pārtraukušas arī dabasgāzes un elektrības piegādi, kā arī apturējušas transporta kustību.
Pagājušajā nedēļā policija veica vairākus vienlaicīgus reidus, aizturot 115 teroristus, kas, iespējams, plānoja uzbrukumus Ziemassvētku un Jaunā gada svinību laikā. Amatpersonas apgalvo, ka grupējums bija aicinājis svētku laikā rīkot uzbrukumus, jo īpaši pret tiem, kas nav musulmaņi.
"Islāma valsts" pēdējos gados Turcijā ir veikusi vairākus uzbrukumus, tostarp 2017. gada 1. janvārī Jaungada svinību laikā kādā Stambulas naktsklubā tika noslepkavoti 39 cilvēki.