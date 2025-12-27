Zelenskis: Krievija jau gatavo scenāriju Ukrainas vēlēšanu diskreditēšanai
Krievija jau ir sākusi gatavošanos, lai grautu Ukrainā plānotās prezidenta vēlēšanas, pieprasot balsstiesības Ukrainas pilsoņiem okupētajās teritorijās un Krievijā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija pieprasīs ļaut balsot Ukrainas prezidenta vēlēšanās gan Ukrainas pilsoņiem uz laiku okupētajās teritorijās, gan tiem, kuri dzīvo Krievijā, kā daļu no Maskavas stratēģijas, lai apšaubītu vēlēšanu leģitimitāti.
“Šorīt es saņēmu ziņojumu no Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta — Krievija jau ir uzdevusi darīt visu, lai ukraiņiem Krievijas teritorijā un uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās būtu iespēja balsot,” žurnālistiem sacīja Zelenskis.
Pēc prezidenta teiktā, Kremļa mērķis ir vēlāk paziņot, ka vēlēšanas nav leģitīmas. “Uzdevums ir aktualizēt šo jautājumu — ka tur dzīvo liels skaits cilvēku un viņiem ir balsstiesības — lai pēc tam varētu paziņot, ka Krievija šīs vēlēšanas neatzīst,” sacīja Zelenskis. “Krievija pati ir neleģitīma, un tāpēc tā izplatīs vēstījumus par Ukrainas varas iestāžu neleģitimitāti.”
Zelenskis norādīja uz diviem galvenajiem priekšnoteikumiem vēlēšanu rīkošanai: atbilstošu likumdošanas ietvaru un drošības garantijām. “Vēlēšanām pēc tam ir jābūt atzītām par leģitīmām. Otrs jautājums ir drošība,” viņš sacīja, uzsverot, ka balsošanas laikā ir nepieciešamas drošas debesis un aizsargāta infrastruktūra.
Prezidents pauda, ka Ukrainas partneriem ir pietiekami liela ietekme, lai nodrošinātu pienācīgu drošību. “Partneriem ir pietiekams spēks, lai piespiestu vai vienotos ar Krieviju” par drošu apstākļu nodrošināšanu vēlēšanu vai referenduma laikā, sacīja Zelenskis.
Viņš arī apstiprināja, ka atsevišķi jautājumi no 20 punktu miera plāna būs jāizlemj referendumā.
26. decembrī Ukrainas Augstākā Rada rīkoja pirmo darba grupas sēdi, kuras uzdevums ir sagatavot likumdošanas priekšlikumus vēlēšanu rīkošanai karastāvokļa laikā. Darba grupa plāno izstrādāt mehānismus Krievijas iejaukšanās novēršanai vēlēšanu procesā.
Zelenskis iepriekš paziņoja, ka Ukraina būtu gatava rīkot vēlēšanas “60–90 dienu laikā” pēc tam, kad partneri garantēs vēlētāju drošību un parlaments pieņems nepieciešamos likumdošanas grozījumus. Šis paziņojums izskanēja pēc ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem par nepieciešamību rīkot vēlēšanas Ukrainā.
Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks norādīja, ka karastāvokļa laikā paredzētā vēlēšanu likumdošana tiks piemērota vienu reizi, pēc kā Ukraina atgriezīsies pie konstitucionālajām procedūrām, kas noteiktas Vēlēšanu kodeksā.