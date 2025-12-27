Pēc trīs dienu ilgām sarunām Taizeme un Kambodža vienojas par uguns pārtraukšanu
Taizeme un Kambodža sestdien vienojušās par tūlītēju uguns pārtraukšanu, teikts abu valstu kopīgajā paziņojumā, ko izplatījusi Kambodža, pusēm apņemoties izbeigt vairākas nedēļas ilgušās robežsadursmes.
Sadursmēs, kas, neraugoties uz iepriekš noslēgto pamieru, atsākās šomēnes, dzīvību zaudējuši vismaz 47 cilvēki, bet kauju dēļ aptuveni miljons cilvēku pārvietoti.
"Abas puses vienojas par tūlītēju uguns pārtraukšanu pēc šī kopīgā paziņojuma parakstīšanas no 2025. gada 27. decembra plkst. 12 (pēc vietējā laika; plkst. 7 pēc Latvijas laika) attiecībā uz visu veidu ieročiem, arī uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, civilajiem objektiem un infrastruktūrai, kā arī abu pušu militārajiem mērķiem visos gadījumos un visos apvidos," teikts paziņojumā, ko parakstījuši abu valstu aizsardzības ministri.
Abas puses vienojas iesaldēt visu karaspēka pārvietošanos un apņemas ļaut pierobežas teritorijās dzīvojošajiem civiliedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās, teikts paziņojumā.
Puses arī vienojas sadarboties atmīnēšanas darbos un kibernoziedzības apkarošanā.
Ar uguns pārtraukšanu tiek apturētas kaujas par dažiem seniem tempļiem strīdīgajās zonās gar abu valstu kopīgo robežu.
Pušu sarunas ilga trīs dienas.
ASV, Ķīna un Malaizija arī mudināja kaimiņvalstis panākt pamieru.
Šīs trīs valstis jau bija sekmējušas pamiera panākšanu, lai izbeigtu piecas dienas ilgušās sadursmes jūlijā, taču šis pamiers nebija noturīgs.