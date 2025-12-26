“Līdz Jaunajam gadam var daudz ko izlemt” - Zelenskis gatavojas tikties ar Trampu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien paziņoja, ka tuvākajās dienās plāno tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
"Mēs nezaudējam nevienu dienu. Esam vienojušies par visaugstākā līmeņa tikšanos drīzumā ar prezidentu Trampu," Zelenskis rakstīja platformā "X".
"Līdz Jaunajam gadam var daudz ko izlemt," piebilda Ukrainas prezidents.
Laikraksts "Kyiv Post", atsaucoties uz avotiem diplomātiskajās aprindās, ziņoja, ka tikšanās varētu notikt 28. decembrī Trampa rezidencē "Mar-a-Lago" ASV Floridas štatā.
Zelenskis paziņojumu izplatīja pēc tam, kad Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāram Rustemam Umerovam bija sarunas ar ASV pusi.
Pēdējās nedēļās ir pastiprinājušies diplomātiskie centieni izbeigt Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Tramps, kurš vēlas iegūt Nobela Miera prēmiju, vēlas panākt kara izbeigšanu.
Trampa sarunu delegācijā, kuras sastāvā ir īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners, pēdējā laikā rīkoja intensīvas sarunas ar Ukrainas amatpersonām.
Zelenskis ceturtdien arī telefoniski runāja ar Vitkofu un Kušneru. Divas dienas decembrī sarunas notika arī Berlīnē, iesaistot procesā Eiropas delegācijas. Maskava katru reizi bija iesaistīta saziņā ar Vašingtonu.
Pēc tam, kad miera plāns ilgi tika turēts noslēpumā, Zelenskis Ziemassvētku vakarā publiski paziņoja par plāna 20 punktiem. Plāns ietver drošības garantijas Ukrainai, kas ir līdzvērtīgas NATO līguma 5. panta savstarpējās palīdzības klauzulai.
Krievijas reakcija uz sarunām ir bijusi klusa. Galvenais strīdus punkts joprojām ir Maskavas prasība pārņemt kontroli pār Donecku un Luhansku Donbasa reģionā, kuras tā militāri nekontrolē.
Ukrainas armija tur aizstāvas un nevēlas atstāt šīs teritorijas.