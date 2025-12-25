Teksasas štatā aizturēti trīs vīrieši no Latvijas par plaša mēroga krāpniecību 14 miljonu ASV dolāru apmērā
ASV Teksasas štatā aizturēti trīs vīrieši no Latvijas, kuri tiek apsūdzēti dalībā plašā un tehnoloģiski sarežģītā noziedzīgā grupējumā, kas, iespējams, izkrāpis aptuveni 14 miljonus ASV dolāru, manipulējot ar veikalu dāvanu kartēm.
Teksasas Finanšu noziegumu izlūkošanas centrs (FCIC) identificējis aizturētos kā Kristianu Petrovski, Romualdu Čubreviču un Normundu Ulēviču, vēsta "Fox News".
FCIC direktors Ādams Kolbijs norādījis, ka visi trīs vīrieši ASV atradušies nelegāli un ieradušies valstī ar konkrētu mērķi veikt noziedzīgas darbības.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka aizdomās turamie darbojās intensīvā režīmā – kopš maija viņi apmeklējuši aptuveni desmit veikalus dienā, septiņas dienas nedēļā.
Noziedzīgā shēma tika īstenota vairākos posmos. Sākotnēji noziedznieki nozaga neaktivizētas dāvanu kartes no lielveikalu plauktiem. Pēc tam viņi "gandrīz ķirurģiski" atvēra iepakojumu, lai piekļūtu kartes datiem un PIN kodiem, kas nepieciešami līdzekļu pārskaitīšanai. Iegūtie numuri tika ievadīti speciālā programmatūrā, kas ļāva monitorēt kartes atlikumu.
Pēc manipulācijām kartes tika rūpīgi iepakotas atpakaļ, lai tās izskatītos jaunas un neskartas, un novietotas atpakaļ veikalu plauktos. Tiklīdz pircējs iegādājās karti un ieskaitīja tajā naudu, noziedznieki to fiksēja un nekavējoties pārskaitīja līdzekļus, pirms dāvanu kartes īpašnieks paspēja tās izmantot.
Aizturēšanas brīdī pie vīriešiem atrasti vairāk nekā 400 modificētu dāvanu karšu. Grupējums darbojies vairākās Teksasas pilsētās, tostarp Ostinā, Dalasā, Hjūstonā un Sanantonio, kā arī citviet ASV.
Vīriešiem izvirzītas apsūdzības dāvanu karšu krāpnieciskā glabāšanā, kas klasificējams kā pirmās pakāpes smags noziegums.
Likumsargi brīdina pircējus pirms dāvanu karšu iegādes rūpīgi pārbaudīt iepakojumu, vai nav redzamas viltojuma vai atvēršanas pēdas.