Irānas Sarkanais Pusmēness: Izraēlas un ASV triecienos nogalināti vismaz 555 cilvēki
Izraēlas un ASV triecienos Irānā nogalināti vismaz 555 cilvēki, atsaucoties uz Irānas Sarkanā Pusmēness datiem, vēsta Irānas ziņu aģentūra "Fars".
Palīdzības organizācija norādīja, ka valstī strādā vairāk nekā 100 000 glābšanas darbinieku un karš skāris vairāk nekā 130 Irānas reģionus.
Jau ziņots, ka kopš sestdienas Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem.
Uzbrukumā sestdien tika likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.
Izraēla un ASV uzstāj, ka uzbrukuma mērķis ir novērst draudus, ko rada Irānas raķešu spējas un kodolprogrammas, kā arī dot irāņiem iespēju gāzt savu valdību.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs.
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.