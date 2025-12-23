Ģenerālleitnants Sarvarovs likvidēts 16 kilometru attālumā no Kremļa, lai "apdraudētu" Krievijas sarunu pozīciju
Ukraina cenšas Baltajam namam nodot vēstījumu, ka Krievijas armijas pozīcija Ukrainā ir nestabila, savukārt sprādzieni notiek tieši Maskavā.
Ukrainas izlūkdienesti ne tikai uzspridzināja ģenerāli Fanilu Sarvarovu 16 kilometru attālumā no Kremļa. Virsnieks tika nogalināts, lai Donaldam Trampam parādītu Krievijas armijas pozīciju nestabilitāti Ukrainā.
"Kremlis cenšas pārliecināt Balto namu par Krievijas uzvaras neizbēgamību, savukārt Ukraina cenšas pārliecināt Donalda Trampa komandu par pretējo," teikts "Sky News" rakstā.
Žurnālists Aivors Benets, pamatojot savu nostāju, norāda, ka ģenerālis tika uzspridzināts tieši pēc vēl vienas sarunu kārtas starp Krievijas sūtni Kirilu Dmitrijevu, no vienas puses, un ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru, no otras puses.
"Ukraina uzbrūk (augsta ranga militārpersonām) Maskavā, lai tuvinātu karu krievu mājām. Šoreiz sabotāža "apgāž" Kremļa sarunu naratīvus," uzsvēra Benets.
2024. gada decembrī pēc ķīmiskās aizsardzības ģenerāļa Igora Kirilova uzspridzināšanas Maskavā Vladimirs Putins notikušo nosauca par drošības dienestu "lielu kļūdu".
Pasaule gaida Kremļa diktatora reakciju uz spoguļsabotāžas uzbrukumu tieši gadu vēlāk.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 22. decembrī 56 gadsu vecais Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba operatīvās apmācības pārvaldes priekšnieks ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs savā "Kia Sorento" tika uzspridzināts Maskavā. Virsnieks tika izcelts no automašīnas, taču ārstiem neizdevās viņu glābt.
Sprāgstierīce bijusi novietota zem automašīnas "Kia Sorento" apakšdaļas. Tā eksplodēja, kad automobilis bija nobraucis dažus metrus. Sprādziens sabojājis arī blakus esošās automašīnas.
Pēc ģenerāļa slepkavības "Z blogeris" Maksims Kalašņikovs paziņoja, ka Krievija zaudē "sabotāžas karā", piebilstot, ka notikuši uzbrukumi stratēģiskajiem lidlaukiem un notiek pastāvīgi uzbrukumi naftas tankkuģiem.
Sarvarovs piedalījies kaujas operācijās Čečenijā, kā arī dienējis Krievijas karaspēka kontingentā Sīrijā.