"easyJet" pasažieri uzskata, ka Lielbritānijas ģimene mēģināja no Spānijas izvest radinieces līķi; aviokompānijas reakcija pārsteidz
"easyJet" pasažieri, kas devās no Malagas uz Londonas Getvikas lidostu, uzskata, ka Lielbritānijas ģimene mēģināja izvest no Spānijas radinieces līķi. Aviokompānija apgalvo, ka sieviete mirusi laikā, kad lidmašīna sagatavota pacelšanai.
Daži reisa Malaga–Getvika pasažieri apgalvo, ka 89 gadus veco sievieti uz lidmašīnu nogādāja pieci radinieki, kuri pārliecināja personālu, ka viņa vienkārši "ir nogurusi".
Saskaņā ar pasažieru stāstiem, ģimenes locekļi apgalvoja, ka vecmāmiņa guļ, un pat iepazīstināja ar sevi kā ārstiem, lai nomierinātu apkārtējos.
Sievieti apsēdināja lidmašīnas aizmugurē. Kad lidmašīna sāka braukt uz pacelšanās celiņu, stjuarti saprata, ka pasažiere ir mirusi. Reiss tika atlikts.
Viena no reisa pasažierēm, Treisija-Enna Kīčinga, sociālajos tīklos pastāstīja: "Es redzēju, kā viņu ieveda lidmašīnā; kāds turēja viņas galvu, kad viņi gāja garām man! Ārsts uz klāja apstiprināja, ka viņa bija mirusi, kad viņu apsēdināja."
"Par ko domāja "easyJet" zemes personāls? Viņi piecas reizes jautāja ģimenei, vai sievietei viss kārtībā? Bet acīmredzot viņai viss nebija kārtībā!" citē laikraksts "Daily Mail" citu reisa pasažieri Petru Bodingtonu.
Viņa atcerējās, ka sieviete ratiņkrēslā izskatījās it kā bez samaņas.
"easyJet" reakcija un problēmas ar līķa repatriāciju
Aviokompānija "easyJet" noliedz, ka lidmašīnā atradās mirusi persona.
Uzņēmuma pārstāvis paziņoja, ka pasažierei bija sertifikāts, kas apliecināja viņas piemērotību lidojumam, un viņa bija dzīva, kad apsēdās lidmašīnā.
"Reiss atgriezās stāvvietā pirms pacelšanās, jo lidmašīnā pasažierei bija nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība, tika izsaukta glābšanas dienests, bet, diemžēl, pasažierei iestājās nāve," teikts aviokompānijas paziņojumā.
Malagas policija apstiprināja, ka viņu darbinieki ieradās lidmašīnā un konstatēja sievietes nāvi. Reiss tika aizkavēts par 12 stundām un beigās no Malagas devās tikai ap plkst. 23:00, nevis plkst. 11:00.
Ģimenes locekļi netika aizturēti.
Daži pasažieri pieļāva, ka ģimenes motīvs varēja būt vēlme izvairīties no izdevumiem un formalitātēm, kas saistītas ar līķa repatriāciju, jo tas ir sarežģīts un dārgs process, kam nepieciešami daudzi oficiāli dokumenti.
Mirušo personu pārvadāšana jāveic īpašos zārkos, un parasti tas tiek darīts ar kravas, nevis komercreisa lidmašīnām. Komerciālās aviokompānijas reti pieļauj līķu pārvadāšanu pasažieru salonā, un, ja to atļauj, tiek prasīta plaša dokumentācija un stingra sanitāro protokolu ievērošana.