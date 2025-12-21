Tramps lielās ar kognitīvo testu rezultātiem, taču bažas par ASV prezidenta veselību nemazinās
Bažas par ASV prezidenta Donalda Trampa veselības stāvokli turpina pieaugt pēc tam, kad viņš publiski atklājis detaļas par kognitīvajiem testiem, kurus esot veicis, vienlaikus atkārtoti uzsverot, ka ir “perfektā veselībā”.
Uzrunājot atbalstītājus mītiņā Rokimantā, Tramps apgalvoja, ka testu laikā viņam bijis jāatpazīst dzīvnieki, un viņš šos testus esot “nokārtojis izcili” jau trīs reizes, neraugoties uz turpinātajām spekulācijām par viņa prāta asumu.
“Es izdarīju ko tādu, ko neviens cits prezidents nav darījis. Es kārtoju kognitīvos testus, jo es zinu, ka… un, starp citu, tie nav viegli,” viņš sacīja, pēc tam lieloties ar savu sniegumu. Tramps turpināja apgalvot, ka viņa priekštecis Džo Baidens ar šādiem pārbaudījumiem būtu ticis galā daudz sliktāk. Pēc Trampa teiktā, testos bijusi jāatpazīst tādi dzīvnieki kā zivis, lauvas, žirafes un nīlzirgi.
“Tu tiec līdz pēdējiem jautājumiem, pēdējiem desmit, piecpadsmit jautājumiem… un es tos nokārtoju izcili,” sacīja Tramps. “Un neviens cits prezidents nav kārtojis kogni… Vai jūs varat iedomāties miegaino Džo kārtojam kognitīvo testu? Pirmais jautājums ir apmēram tāds: “Kas tas ir?” Un viņi parāda lauvu, žirafi, zivi un nīlzirgu. Un jautā: “Kura ir žirafe?” Es nedomāju, ka Džo būtu pareizi atbildējis jau uz pirmo jautājumu.”
Tramps piebilda: “Es tagad esmu kārtojis trīs kognitīvos testus. Katru vienu no tiem esmu nokārtojis izcili.”
Tomēr daļa sociālo tīklu lietotāju nebija pārliecināti par viņa pārliecinošo uzstāšanos. Kāds rakstīja: “Trampa veselības stāvoklis tikai turpinās pasliktināties.” Cits piebilda: “Ja tu kārto demences testu un domā, ka tas ir kognitīvais tests, tad tu esi izgāzies gan kognitīvajā testā, gan demences testā. Tas nav ar ko lielīties.”
Vēl kāds komentēja: “Pat ja tie tiešām bija tikai kognitīvie testi, viņš par tiem runā tā, it kā tie būtu MENSA testi. Es neesmu to pētījis, bet, manuprāt, tie ir paredzēti tikai tam, lai pārliecinātos, ka cilvēkam ir pamata spējas samērā skaidri domāt.”
Prezidents arī atzina, ka viņa kognitīvās spējas ne vienmēr būs nevainojamas. “Pienāks brīdis, kad, iespējams, es nebūšu 100%,” viņš sacīja. “Kad tas notiks, es jums par to paziņošu. Patiesībā jūs, visticamāk, to pamanīsiet vienkārši skatoties. Taču šis brīdis vēl nav pienācis, jo es jūtos tāpat kā pirms 50 gadiem — patiešām.”
Šie izteikumi izskan laikā, kad bažas par Trampa veselību pieaug pēc nesenas televīzijas uzstāšanās, kuras laikā viņš, šķiet, sapinās savos vārdos.
Paziņojot, ka finansējums militārpersonām ir “ceļā”, Tramps nepareizi izrunāja skaitļus, kas saistīti ar izmaksām. Viņam bija jāsaka, ka vairāk nekā 1 450 000 dienesta karavīru saņems “karavīra dividendi” pirms Ziemassvētkiem, taču tā vietā viņš sacīja: “Tūkstotis četri simti piecdesmit tūkstoši… padomājiet par to — viens miljons četri simti piecdesmit tūkstoši.”