Kas notiek ar ASV īpašo sūtni Vitkofu? Maskavā ar Putinu viens, bet, tiekoties ar ukraiņiem, - pavisam citādāks
Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs pirmdien devās uz Maskavu, lai tiktos ar Putinu.
Ārvalstu mediji pievērsuši uzmanību ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā pārstāvja Krievijas-Ukrainas jautājumā Stīva Vitkofa acīmredzamajām izmaiņām noskaņojumā. Kad politiķis ieradās Maskavā - viņš burtiski staroja kā saulīte, bet tiekoties ar ukraiņiem - sejas izteiksme bija pavisam cita.

"Kurš Vitkofs tu esi šodien? Skumīgais Ukrainai vai smaidīgais Putinam?". Izdevuma "Financial Times" žurnālists Kristofers Millers pamanīja izteiksmīgu kontrastu Trampa īpašā sūtņa Vitkofa noskaņojumā.

Tikšanās laikā ar ukraiņiem Maiami viņš izskatījās, it kā būtu spiests piedalīties: neskūts, saspringts, attālināts, bez smaida un pilnībā izvairoties no acu kontakta.

Taču Maskavā, blakus Putinam, parādījās pavisam cita persona. Skūta seja, atslābināts, smaidīgs, ar gandrīz mīlošu skatienu. Millers citē Vitkofa teikto, ka viņš piedzīvojis "brīnišķīgu pastaigu" pa galvaspilsētu un nodēvējis to par "majestātisku".

Kontrasts ir tik izteikts, ka to var izskaidrot tikai vienā veidā: Maskavā Vitkofs patiešām vēlējās atstāt labu iespaidu. Maiami - gluži pretēji.

Kā vēstīts, ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir noskaņota ļoti optimistiski attiecībā uz iespējām panākt Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu, pirmdien pavēstīja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.

Kremlī notika "ļoti noderīga, konstruktīva, informatīva" tikšanās ar ASV pārstāvjiem, Ušakova teikto citē ziņu aģentūra "Interfax". Tikšanās ilga teju piecas stundas.

"Mēs, protams, ar saviem amerikāņu kolēģiem pārrunājām to projektu saturu, tos dokumentus, ko amerikāņi pirms kāda laika nodeva Maskavai, pārrunājām šos dokumentus," sacīja Ušakovs.

Viņš norādīja, ka Maskava līdzās sākotnējam ASV plānam par noregulējumu Ukrainā ir saņēmusi vēl četrus dokumentus.

"Mēs neapspriedām konkrētus formulējumus, konkrētus amerikāņu priekšlikumus, bet pārrunājām būtību, kas ir iestrādāta šajos amerikāņu dokumentos," klāstīja Ušakovs.

