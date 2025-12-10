ASV senators kritizē Trampa "miera plānu" un aicina nomainīt Vitkofu un Kušneru
ASV senators Ričards Blūmentāls aicinājis atteikties no pašlaik apspriestā ASV "miera plāna" Ukrainai un nomainīt ASV sūtņus Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru, kuri, pēc viņa domām, "šķiet darbojas Krievijas interesēs, nevis kā objektīvi starpnieki".
Intervijā Ukrainas sabiedriskajam medijam "Suspilne" senators norādīja, ka šāda pieeja grauj ASV uzticamību sarunās. “Viss šis 'miera plāns' ir jāatmet un ir jāatgriežas sākuma punktā,” viņš uzsvēra, piebilstot, ka ierosinājis likumprojektu, kas paredz tarifus valstīm, kuras turpina iepirkt Krievijas naftu un citas izejvielas.
Tāpat Blūmentāls pauda dziļas bažas par Donalda Trampa nostāju: “Viņš, šķiet, ir gatavs atstāt Ukrainu likteņa varā un piespiest tai veikt negodīgas, neracionālas teritoriālās piekāpšanās.” Reaģējot uz Trampa izteikumiem par vēlēšanu nepieciešamību Ukrainā, senators tos nodēvēja par manipulācijām: “Putins nerīko vēlēšanas. Arī Zelenskim tās šobrīd nav vajadzīgas.”
Tikmēr Francijas prezidents Emanuels Makrons apstiprinājis, ka trešdien viņš aizvadījis tālruņa sarunu ar Donaldu Trampu, kurai pievienojās arī Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs. Sarunas mērķis bija panākt progresu miera sarunās un nodrošināt stabilu risinājumu Krievijas - Ukrainas konfliktam.
Elizejas pils informēja, ka līderi vienojušies turpināt intensīvu diplomātisko darbu, uzsverot, ka šis ir kritisks brīdis gan Ukrainai, gan Eiroatlantijas reģiona drošībai. Ceturtdien Makrons un Stārmers vadīs videokonferenci, kurā sabiedrotie saskaņos turpmāko atbalstu drošības garantiju nodrošināšanai Ukrainai.