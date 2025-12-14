Austrālijā turpina pieaugt nogalināto skaits ebreju svētku apšaudē
Austrālijā, Sidnejas Bondi pludmalē, svētdien divi uzbrucēji apšaudījuši ebreju Hanukas svētku pasākumu, nogalinot 15 un ievainojot 41 cilvēku, pavēstījusi policija.
Starp nogalinātajiem ir desmit gadus veca meitene, bet starp ievainotajiem - četri bērni.
Policisti atklājuši uguni uz uzbrucējiem, kas bijuši tēvs un dēls. nogalinot 50 gadus veco tēvu un ievainojot 24 gadus veco dēlu. Apšaudē ar uzbrucējiem ievainoti divi policisti.
Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī. Policija viņu aizturējusi.
Tīmeklī izplatītajos videoierakstos redzams, kā divi bruņoti vīrieši, kas ģērbušies melnās drēbēs, atklāj uguni no tiltiņa, kas savieno autostāvvietu ar pludmali, cilvēki bēg, kā ari dzirdami kliedzieni. Vēlāk viens no viņiem nokāpj no tiltiņa un turpina šaut. Citos videoierakstos redzams kāds vīrietis, kas vienam no uzbrucējiem atņem ieroci, bet uzbrucējs paņem tuvumā esošu rezerves ieroci.
Vīrietis, kurš atņēma ieroci uzbrucējam, ir vietējā augļu veikala īpašnieks Ahmeds al Ahmeds. Viņš ievainots rokā un atrodas slimnīcā, ziņo Austrālijas mediji.
Pārbaudot notikuma vietu, policisti atraduši automobili, kurā bijušas divas pašizgatavotas sprāgstierīces. Automašīna ir saistīta ar nošauto uzbrucēju.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs televīzijas uzrunā sacīja, ka "šis ir mērķtiecīgs uzbrukums Austrālijas ebrejiem pirmajā Hanukas dienā, kurai vajadzētu būt prieka dienai, ticības svētkiem, - ļaunuma, antisemītisma, terorisma akts, kas ir skāris mūsu tautas sirdi".
"Uzbrukums Austrālijas ebrejiem ir uzbrukums ikvienam austrālietim," uzsvēra Albanīzs.
Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs notikušo nosauca par "nežēlīgu uzbrukumu ebrejiem" un aicināja pastiprināt antisemītisma apkarošanu Austrālijā.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena platformā "X" ierakstīja, ka "Eiropa ir kopā ar Austrāliju un ebreju kopienām visā pasaulē".
"Mēs esam vienoti pret vardarbību, antisemītismu un naidu," viņa uzsvēra.
Hanukas svinēšanas pasākums "Hanuka pie jūras" Bondi pludmalē tiek rīkots katru gadu.