Lukašenko atbrīvojis 123 ieslodzītos, tostarp Latvijas pilsoni Sokoļenko. Atbrīvoto vidū ir arī Baltkrievijas opozicionāre Koļesņikova
Baltkrievija ir atbrīvojusi 123 ieslodzītos, tostarp Latvijas pilsoni Allu Sokoļenko. Tāpat atbrīvoto vidū ir arī Baltkrievijas protestu kustības līdere Marija Koļesņikova un Nobela Miera prēmijas laureāts Aless Beļackis.
Paziņojums izplatīts neilgi pēc tam, kad ASV sūtnis paziņoja par plāniem atcelt sankcijas Baltkrievijas kālija karbonātam. ASV īpašajam sūtnim Baltkrievijā Džonam Koulam piektdien un sestdien Minskā bija sarunas ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko.
"Valsts vadītājs ir nolēmis apžēlot 123 dažādu valstu pilsoņus," vēstīja Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra "Belta".
Baltkrievijas cilvēktiesību aizsardzības organizācija "Vjasna" paziņoja, ka atbrīvoto vidū ir viena no 2020. gada opozīcijas protestu līderēm Marija Koļesņikova un "Vjasna" dibinātājs Beļackis.
Viļņā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska sestdien ziņu aģentūrai AP teica, ka sankciju mīkstināšana ir daļa no ASV un Baltkrievijas vienošanās, kas paredz arī daļas politieslodzīto atbrīvošanu.
"Politieslodzīto atbrīvošana nozīmē, ka Lukašenko saprot Rietumu sankciju radītās sāpes un cenšas tās mazināt," sacīja Cihanouska.
Vienlaikus viņa aicināja "nebūt naiviem: Lukašenko nav mainījis savu politiku, viņa represijas turpinās un viņš turpina atbalstīt Krievijas karu pret Ukrainu. Tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, runājot par sankciju atvieglošanu, lai mēs nestiprinātu Krievijas kara mašīnu un neveicinātu represiju turpināšanos".
Cihanouska arī raksturoja Eiropas Savienības sankcijas pret Baltkrievijas potaša minerālmēsliem kā daudz sāpīgākas Minskai nekā ASV noteiktās sankcijas, sakot, ka, lai gan ASV sankciju atvieglošana varētu veicināt politieslodzīto atbrīvošanu, Eiropas sankcijām vajadzētu virzīt uz ilgtermiņa, sistēmiskām izmaiņām Baltkrievijā un Krievijas kara Ukrainā izbeigšanu.
Baltkrievijas sestdien atbrīvoto 123 politieslodzīto vidū ir arī Latvijas pilsone Alla Sokoļenko, vēsta izdevums "Naša Ņiva".
Sokoļenko Baltkrievijā tika piespriests septiņu gadu cietumsods par "aģenta darbību".
Atbrīvoto vidū ir arī Lietuvas pilsone Maija Bataļonoka, kurai bija piespriests četru gadu cietumsods par dalību projektā "Pilsētas dārzs "Maris Mar"".
Ar Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko lēmumu atbrīvoto vidū ir arī Polijas, Austrālijas, Japānas, ASV un Ukrainas pilsoņi.