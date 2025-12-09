Eiropas Savienība vienojas mīkstināt piegādes ķēžu likumu: tas attieksies tikai uz lielākajām kompānijām
Eiropas Savienība (ES) plāno mīkstināt savu piegādes ķēžu likumu, kura mērķis ir cilvēktiesību aizsardzība, pirms tas stāsies spēkā.
ES dalībvalstu un Eiropas Parlamenta pārstāvji otrdien sarunās Briselē vienojās, ka šos noteikumus vajadzētu attiecināt tikai uz ierobežotu skaitu lielo kompāniju.
Eiroparlamentam un ES valstīm vajag apstiprināt šīs izmaiņas, bet šī apstiprināšana parasti ir tikai formalitāte.
Saskaņā ar pārskatīto plānu šie noteikumi attieksies tikai uz lielajiem uzņēmumiem, kuriem ir vairāk nekā 5000 darbinieku un gada apgrozījums pārsniedz 1,5 miljardus eiro. Sākotnējais priekšlikums attiecās uz uzņēmumiem ar vismaz 1000 darbiniekiem un vismaz 450 miljonus eiro lieliem gada ieņēmumiem.
Turklāt uzņēmumiem, kas pārkāpj šos noteikumus, vairs nedraudēs civiltiesiskā atbildība ES līmenī. Kompānijām, kas tos neievēro, draudēs naudassodi līdz 3% no to globālā neto apgrozījuma.
Sarunu dalībnieki informēja, ka tiks atcelts arī pienākums uzņēmumiem pieņemt pārejas plānu klimata izmaiņu mīkstināšanai.
"Šodien mēs izpildījām savu solījumu aizvākt šķēršļus un noteikumus un veicināt ES konkurētspēju. Tas ir svarīgs solis uz mūsu kopīgo mērīs radīt labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi, lai palīdzētu mūsu kompānijām augt un veikt inovācijas," sacīja Dānijas Eiropas lietu ministre Marija Bjerre.
Piegādes ķēžu likuma mērķis ir stiprināt cilvēktiesības globālā mērogā, nosakot lielo kompāniju atbildību par peļņas gūšanu no tādiem pārkāpumiem kā bērnu vai piespiedu darba izmantošana.
Šim plānam pretojas uzņēmumi, kas uzstāj, ka birokrātiskais slogs, novērojot potenciālus pārkāpumus bieži sarežģītās piegādes ķēdēs, būtu nerealizējams.
Centienus mīkstināt šos likumu vadīja Eiropas Parlamenta labējais vairākums, izpelnoties asu kritiku no Liberāļu, Sociāldemokrātu un Zaļo grupu puses.
Lai nodrošinātu vienošanos, konservatīvā Eiropas Tautas partija izbeidza parastās neformālās alianses, kuras parasti ietvēra Sociāldemokrātus un Liberāļus. Šis būs pirmais nozīmīgais likums, kas pieņemts ar skaidra labējā vairākuma balsīm.
Eiroparlamentārietis Tīmo Velkens no Vācijas Sociāldemokrātiskās partijas nosauca šo balsojumu par tumšu dienu Eiropai, sakot, ka cilvēktiesības un klimata aizsardzība kļuvušas tikai par kaulēšanās elementu.
Anna Kavacini no Vācijas Zaļo partijas sacīja, ka konservatīvie Eiroparlamentā un ES dalībvalstīs ir praktiski iedzinuši pēdējo naglu ES piegādes ķēžu likuma zārkā.