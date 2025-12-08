Tramps: Maskava ir "apmierināta" ar ASV "miera plānu", bet par Ukrainu - pārliecības neesot
ASV prezidents Donalds Tramps norādījis, ka Maskava, viņaprāt, ir apmierināta ar ASV piedāvāto "miera plānu", bet par Ukrainu viņam šādas pārliecības neesot.
“Mēs esam runājuši ar [Vladimiru] Putinu un ar Ukrainas līderiem, tostarp Ukrainas prezidentu Zelenski, un man jāsaka, ka esmu nedaudz vīlies, ka prezidents Zelenskis vēl nav izlasījis [jaunāko] priekšlikumu,” sacīja Tramps.
Viņš piebilda, ka Krievija labprāt iegūtu visu Ukrainu, tomēr norādīja, ka, viņaprāt, Maskava ar "miera plānu" ir “apmierināta”. "Bet es neesmu pārliecināts, vai Zelenskis ir ar mieru,” norādīja Baltā nama saimnieks.
Šie Trampa izteikumi izskanēja laikā, kad Kremlis atzinīgi novērtēja viņa administrācijas jauno Nacionālās drošības stratēģiju – ārpolitikas pārorientāciju, kas ieņem nepieredzēti konfrontējošu nostāju attiecībā pret Eiropu. Svētdien, runājot ar žurnālistiem, Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs norādīja, ka " ASV stratēģija lielā mērā atbilst Krievijas vīzijai" un slavēja Trampu nodēvējot viņu par "spēcīgu" līderi.
Šie jautājumi, visticamāk, tiks apspriesti pirmdien, kad Zelenskis dosies uz Londonu, kur viņam paredzēta tikšanās ar Eiropas līderiem - Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru un Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu.
Tikmēr sestdien Maiami aizvadītās sarunas starp ASV un Ukrainu, kurās piedalījās Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, Trampa znots Džaredz Kušners, Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs un citas amatpersonas, nonāca strupceļā. Kā paziņoja Ukrainas amatpersonas, uz galvenajiem jautājumiem joprojām nav gūtas atbildes. "Galvenās problēmas šajā posmā ir saistītas ar teritoriālajiem un garantiju jautājumiem, un mēs aktīvi meklējam optimālus formātus to risināšanai," norādīja Ukrainas vēstniece ASV Olga Stefanišina.
Teritorijas un drošības garantijas ir galvenie šķēršļi jebkādam potenciālam miera izlīgumam starp Krieviju un Ukrainu. Kijiva uzskata, ka ir jāpanāk "taisnīgs miers", kas balstās uz uzticamām drošības garantijām Ukrainai, kas atturētu agresoru no turpmākiem iebrukumiem. Tāpat Ukraina neuzskata, ka tai būtu jāatdod Krievijai savas valsts teritorijas.
Tikmēr Krievijas diktators Vladimirs Putins aizvadītās nedēļas sākumā paziņoja, ka viņš plāno pakļaut Ukrainas Donbasa austrumu reģionu "par katru cenu". Francijas prezidents Emanuels Makrons sestdien sacīja, ka "Krievija eskalē situāciju un nemeklē mieru".