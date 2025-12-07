Kremlis gandarīts par ASV jauno drošības stratēģiju: tā lielā mērā sakrīt ar mūsu skatījumu
Krievija neslēpj savu gandarījumu par šonedēļ publiskoto jauno ASV nacionālās drošības stratēģiju. Savu prieku par ASV jauno skatu uz pasauli paudis Kremļa diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs.
“Šīs korekcijas, kuras mēs redzam, es teiktu, ka tās lielā mērā atbilst arī mūsu redzējumam,” aģentūra TASS citē agresorvalsts, kas gandrīz četrus gadus turpina asiņaināko karu Eiropā kopš Ādolfa Hitlera laikiem, diktatora runasvīra teikto. Peskovs piebildis, ka Kremlis šo jauno stratēģiju uzskata par "konstruktīvam darba ķīlu", lai panāktu "konflikta" noregulējumu.
Piektdien ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas publiskotajā 33 lappušu dokumentā Krievija nav kritizēta ne ar vienu vārdu, toties Eiropa izpelnījusies asu lekciju gan par migrāciju, gan “politisko brīvību apspiešanu”. Dokumentā pausts pieņēmums, ka Eiropai draud “civilizācijas izdzēšanas perspektīva”, un izteiktas šaubas par to, vai viņi ilgtermiņā būs uzticami kā Amerikas partneri. Stratēģijā norādīts, ka Amerikas vitālās interesēs ir karadarbības izbeigšana Ukrainā, toties Krievija ne ar pušplēstu vārdu nav minēta kā agresore, vienlaikus ASV pauž vēlmi uzlabot ar to attiecības.
Eiropas Savienības sunīšanā aktīvi iesaistījies arī pasaules bagātākais cilvēks Īlons Masks, kurš pērn spēlēja milzīgu lomu Trampa atkārtotajā ievēlēšanā ASV prezidenta amatā, viņam ar prieku piebalso Krievijas amatpersonas, tādas kā odiozais eksprezidents Dmitrijs Medvedevs, Eiropai prognozējot sabrukumu, to dēvējot par Ceturto reihu, kā arī pieprasot Eiropas Savienības likvidēšanu.