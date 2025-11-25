Mediji: Ukraina apstiprina ASV izstrādāto “miera plānu”, taču vēl nepieciešams veikt labojumus
Ukraina ir apstiprinājusi Trampa administrācijas izstrādāto “miera plānu” kara izbeigšanai Ukrainā, taču vēl ir jāprecizē daži punkti, ziņo ASV mediji.
Vašingtona pagājušajā nedēļā nosūtīja Kijivai sākotnējo 28 punktu miera plānu, pirms abu valstu amatpersonas nedēļas nogalē tikās Ženēvā. ASV un Ukrainas delegācijām sarunās Ženēvā izdevās vienoties par lielāko daļu ASV plāna punktu un ievērojamu daļu strīdīgo punktu koriģēt. To vidū tiem ir jautājums par karavīru skaitu Ukrainas armijā, jautājums par Zaporižjas atomelektrostaciju, gūstekņu apmaiņas formāts un notiesāto atgūšana.
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs šodien sociālajos tīklos apstiprināja, ka Ukrainas un ASV delegācijas ir vienojušās par Ženēvā prezentētā nolīguma “galvenajiem nosacījumiem”.
“Mēs novērtējam produktīvās un konstruktīvās tikšanās, kas notika Ženēvā starp Ukrainas un ASV delegācijām, kā arī prezidenta Trampa neatlaidīgos centienus izbeigt karu,” Umerovs rakstīja ierakstā sociālajā platformā "X".
“Mūsu delegācijas ir panākušas kopēju vienošanos par galvenajiem nosacījumiem, kas tika apspriesti Ženēvā,” viņš turpināja. “Tagad mēs rēķināmies ar Eiropas partneru atbalstu turpmākajos soļos.”
— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025
Šis paziņojums nāk pēc tam, kad ASV un Krievijas amatpersonas, tostarp ASV armijas sekretārs Dans Driskols, šodien tikās Abū Dabī, lai apspriestu plānu.