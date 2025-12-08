Eiropas līderi Londonā ar Zelenski apspriedīs ASV "miera plānu"
Pirmdien, 8. decembrī, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers Londonā uzņems Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderus, lai apspriestu ASV piedāvāto "miera plānu".
Sagaidāms, ka tikšanās, kurā piedalīsies arī Francijas prezidents Emanuels Makrons un Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, būs veltīta tam, kā reaģēt uz ASV priekšlikumiem izbeigt karu ar Krieviju.
Nedēļas nogalē Zelenskis paziņoja, ka ar ASV prezidenta Donalda Trampa padomniekiem ir pārrunājis nākamos soļus un ir apņēmības pilns turpināt strādāt labā ticībā.
Taču sarunu dalībnieki arī atzina, ka jebkurš reāls progress būs atkarīgs no Krievijas gatavības izrādīt nopietnu apņemšanos panākt ilgtermiņa mieru.
Stārmers ir vairākkārt teicis, ka Ukrainai jāļauj pašai noteikt savu nākotni, savukārt viens no britu ministriem svētdien sacīja, ka valsti nedrīkst atstāt bezzobainu Krievijas agresijas priekšā. Taču Krievija vairākkārt ir noraidījusi iespēju, ka Ukrainā varētu izvietot sabiedroto karaspēku, un turpina pieprasīt apmaiņā pret mieru plašas Ukrainas teritorijas daļas.