Baltais nams reaģē uz Nobela miera prēmijas nepiešķiršanu Trampam
Baltais nams prognozējami indīgi reaģējis uz Norvēģijas Nobela komitejas lēmumu šogad miera prēmiju piešķirt netiv ASV prezidentam Donaldam Trampam, bet Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado. Trampa administrācijas komunikācijas direktors Stīvens Čengs to nodēvēja par "politikas likšanu augstāk par mieru".
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
"Prezidents Tramps turpinās slēgt miera līgumus, izbeigt karus un glābt dzīvības," mikroblogošanas vietnē "X" rakstīja Čengs, turpinot mūsdienu administrācijas tradīciju nepārtraukti cildināt un slavēt savu priekšnieku: "Nekad nebūs neviena tāda, kas varētu bīdīt kalnus ar savu gribasspēku". "Nobela komiteja pierādīja, ka viņi liek politiku augstāk par mieru."
Jauns.lv jau vēstīja, ka 2025. gada Nobela Miera prēmija piešķirta Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado "par nenogurstošu darbu, veicinot Venecuēlas iedzīvotāju demokrātiskās tiesības, un par cīņu, lai panāktu taisnīgu un mierīgu pāreju no diktatūras uz demokrātiju". Viņa ir "galvenā, vienojošā figūra politiskajā opozīcijā, kas reiz bija dziļi sašķelta - opozīcijā, kas atrada kopsaucēju prasībā pēc brīvām vēlēšanām un pārstāvības valdības", sacīts Nobela komitejas paziņojumā.
Jāpiebilst, ka ar smalkjūtību un taktu nesirgstošais Donalds Tramps jau daudzus gadus cenšas panākt, lai viņam beidzot piešķirtu Nobela miera prēmiju, taču kopš atgriešanās Baltajā namā 2025. gadā viņa alkas saņemt kāroto trofeju kļuvušas nevaldāmas. Gluži kā Tramps gadiem ilgi žēlojās, ka viņam "nokrāpa" "Emmy" balvu par realitātes šovu "The Apprentice", gluži kā pēc zaudētajām 2020. gada ASV prezidenta vēlēšanām viņš līdz šim brīdim stāsta, ka uzvaru viņam "nozaga", arī šoreiz reizē ar sevis slavināšanu viņš neaizmira sūdzēties, ka prēmiju nedabūs, jo gan jau atradīs ieganstu viņam nepiešķirt. Likteņa ironija, viņam izrādījās taisnība, un Nobela komiteja tik tiešām viņu neuzskatīja par cienīgu šogad saņemt šo prēmiju.
Trump to generals: "Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing ... it would be a big insult to country, I will tell you that. I don't want it, I want the country to get it. We should get it." pic.twitter.com/mcCgGq67V2— Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2025
Trampa kandidatūru jau sen intensīvi lobē arī viņa administrācija. Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita preses konferencēs vairākkārt stāstījusi, cik ļoti Tramps ir pelnījis šo balvu, viņa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs publiskotajā bēdīgi slavenajā ASV valdības sēdē, kurā visi locekļi to vien darīja, kā slavēja Trampu, pauda cerību, ka Nobela komitejas locekļi "nāks pie prāta" un iedos prēmiju cilvēkam, "kurš to ir visvairāk pelnījis visā Nobela miera prēmiju vēsturē", un arī citas administrācijas amatpersonas pie katras iespējas reklamē savu priekšnieku.
Trump aide Witkoff🇺🇸 now announces that Donald Trump is the best candidate for the Nobel Peace Prize in the entire history of the prize. OK, but what will happen to 🇳🇴 when Trump doesn’t get the prize? pic.twitter.com/y4pLl136uF— Carl Bildt (@carlbildt) August 27, 2025
Tramps Nobela miera prēmijai nominēts veselas astoņas reizes (katru gadu kopš 2016. gada, izņemot 2017. un 2023. gadu) un vienmēr palicis bešā. Viņu vēl vairāk tracina tas, ka ASV eksprezidents Baraks Obama, kuru viņš tagad cenšas visādos veidos apsūdzēt un aizvainot, to saņēma jau pirmajā prezidentūras gadā savā vienīgajā nominēšanas reizē. Lieki teikt, gluži tāpat kā Tramps pie katras izdevības pasaka kādu riebeklību par savu priekšteci Džo Baidenu, viņš nepalaiž garām iespēju žēloties par Obamas prēmiju.
Atliek minēt, vai pēc kurvīša saņemšanas Trampa administrācija atmetīs ar roku "astoņu karu izbeigšanai" vai tieši otrādi, vēl intensīvāk reklamēs Trampa reālos un izdomātos sasniegumus, cerot agri vai vēlu pielauzt Nobela komiteju.