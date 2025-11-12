Zviedrija plāno palielināt krasta apsardzes pilnvaras krievu ēnu flotes aktivitāšu gadījumos.
Šodien 06:26
“Baltijas jūra vēl nekad nav bijusi tik apdraudēta” - Eiropas ziemeļos pieaug spriedze par Krievijas “ēnu flotes” aktivitātēm
Baltijas jūra nekad nav bijusi tik apdraudēta un vienlaikus tik aizsargāta kā tagad, sacīja Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons, klāstot par Zviedrijas un Igaunijas centieniem traucēt Krievijas "ēnu flotes" operācijas reģionā, vēsta 360TV Ziņas.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Baltijas jūras reģionā ir paaugstināta drošības gatavība. Reģionā fiksēti vairākkārtīgi zemūdens kabeļu un gāzesvadu bojājumi, gaisa telpas pārkāpumi un neidentificētu dronu lidojumi.
Krievijas "ēnu flote" pārvadā naftu, ar kuras ienākumiem agresori finansē karu. Lai stātos pretī šiem draudiem un citiem incidentiem:
Zviedrija izstrādājusi likuma grozījumus, kas nākamgad piešķirtu krasta apsardzei lielākas pilnvaras paplašinātai jūras uzraudzībai.
Kopš šī gada janvāra Baltijas jūrā patrulē arī NATO Baltijas sardzes kuģi, kā rezultātā uzbrukumi zemūdens kritiskajai infrastruktūrai ir mazinājušies.