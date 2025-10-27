Tramps: Putinam jāpārtrauc karš, nevis jāpārbauda jaunas raķetes
ASV prezidents Donalds Tramps reaģējis uz ziņām, ka Krievija izmēģinājusi kodolieroču izmantošanai piemērotu un ar kodoldzinēju darbināmu spārnoto raķeti.
Sarunā ar žurnālistiem ASV prezidents sacīja, ka Vladimiram Putinam vajadzētu koncentrēties uz kara izbeigšanu Ukrainā. Tramps komentēja: “Viņi zina, ka mums ir kodolzemūdene – labākā pasaulē – tieši pie viņu krastiem. Tāpēc, manuprāt, tai [raķetei] nav jādodas 8000 jūdžu tālu.”
Viņš piebilda: “Es arī nedomāju, ka Putina teiktais ir piemērots. [Putin], tev vajadzētu beidzot izbeigt šo karu – karu, kas bija jāpabeidz nedēļas laikā, bet tagad ieildzis ceturtajā gadā. Ar to tev būtu jānodarbojas, nevis ar raķešu izmēģinājumiem.”
Par “Burevestņik” zināms ļoti maz, un daudzi Rietumu eksperti izturas skeptiski, norādot, ka kodoldzinējs varētu būt ļoti neuzticams. ASV un Padomju Savienība Aukstā kara laikā strādāja pie kodoldzinēju raķešu projektiem, taču tie tika apturēti to bīstamības dēļ.
Kad Putins 2018. gadā pirmoreiz paziņoja par šī ieroča izstrādi, viņš apgalvoja, ka raķetei būs neierobežots darbības rādiuss, ļaujot tai aplidot zemeslodi un palikt neatklātai pretraķešu aizsardzības sistēmām.