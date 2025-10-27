Krievija atdzīvina Aukstā kara šausmas – izmēģināta kodolraķete “Skyfall”
Krievija izmēģina kodolraķeti “Skyfall”.
Krievija atdzīvina Aukstā kara šausmas - izmēģināta kodolraķete “Skyfall”

Krievija ir izmēģinājusi jaunu kodolieroču izmantošanai piemērotu un ar kodoldzinēju darbināmu spārnoto raķeti, kas, pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina teiktā, spēj apmānīt esošās aizsardzības sistēmas.

Kremļa izplatītajā video redzams Putins maskēšanās tērpā, saņemot ziņojumu no Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieka ģenerāļa Valerija Gerasimova par raķeti “Burevestņik”, kuru NATO dēvē par “Skyfall”.

Jaunākais “Burevestņik” raķetes izmēģinājums ir daļa no Kremļa kodolieroču politiskās retorikas, ar kuru Krievija pretojas Rietumu spiedienam panākt pamieru.

Kas ir “Skyfall”?

Par “Burevestņik” zināms ļoti maz, un daudzi Rietumu eksperti izturas skeptiski, norādot, ka kodoldzinējs varētu būt ļoti neuzticams. ASV un Padomju Savienība Aukstā kara laikā strādāja pie kodoldzinēju raķešu projektiem, taču tie tika apturēti to bīstamības dēļ.

Kad Putins 2018. gadā pirmoreiz paziņoja par šī ieroča izstrādi, viņš apgalvoja, ka raķetei būs neierobežots darbības rādiuss, ļaujot tai aplidot zemeslodi un palikt neatklātai pretraķešu aizsardzības sistēmām.

Ziņots, ka 2019. gadā “Burevestņik” izmēģinājuma laikā Baltās jūras flotes poligonā noticis sprādziens, kurā gājuši bojā pieci kodolinženieri un divi militārpersonas.

